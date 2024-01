Un’intensa rivisitazione del grande classico dei Pink Floyd sui digital stores e dal 5 gennaio nelle radio

“High Hopes” è il nuovo singolo proposto dall’eclettica e poliedrica This Is EllE, sui principali stores digitali e dal 5 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, ma che evidenziano la forte personalità dell’artista, una profonda maturità artistica raggiunta dopo tanti anni tra pubblicazioni e live in Italia e all’estero. Interpretazione vocale da brividi, autentica e sentita, dal forte impatto emotivo, che ben sposa la preziosa cura stilistica di un brano che ha fatto storia. “High Hopes”, famosissimo e meraviglioso brano dei Pink Floyd scritto da David Gilmour e dalla carismatica moglie Polly Samson, parla di come, crescendo, l’essere umano si ritrovi a non gioire più delle cose meravigliose che questa vita ci offre, dando spazio ad ansie, paure, desideri ed ambizioni sempre maggiori che portano solo a stare male e sempre più in solitudine: “L’erba era più verde, la luce era più luminosa, circondati di amici nella notte delle meraviglie”.

“Ascoltando queste parole viene voglia di fermarsi nel passato per non permettere al presente che attualmente stiamo vivendo, di andare a contaminare quella purezza tipica di quando siamo bambini, dove tutto è più vero, pieno di sogni e speranze senza i confini soffocanti che l’età adulta ci impone.” This Is EllE

Storia dell’artista

This is EllE arriva così, dal nulla, da un passato di cui non scriveremo granché, perché crediamo che non abbia senso parlare di ciò che è stato, fuorviando il presente e più che altro, se vogliamo, anche perché il passato non ha vita alcuna! La sua voce rappresenta esattamente ciò che lei è: due lati di una stessa medaglia dove l’uno non può vivere senza l’altro, la notte e il giorno che si rincorrono nelle 24 ore. Dopo anni di salite e discese, andate e ritorni e forti esperienze, trova pace in questo suo progetto solista che racchiude un po’ ciò che finora è stato il suo viaggio, interiore ed esteriore, di vita artistica e non solo. Tutto ciò che c’è prima di questo è servito a This is EllE per arrivare qui dov’è, le numerosissime esperienze live e in studi di registrazione in Italia e all’estero, ogni singolo incontro con i vari musicisti e produttori, hanno segnato ed influenzato la sua vita accompagnandola fino ad oggi. L’uscita della cover dei Pink Floyd “High Hopes” segna l’inizio del suo primo lavoro ufficiale da solista totalmente autoprodotto (insieme al suo insostituibile compagno di avventure Matteo Petacca), carico di energia, emozioni, gioia, dolore e tutto ciò che si può citare quando davvero si dà tutto fino alla fine, una fine che in questo caso è solo l’inizio di un nuovo ed emozionante capitolo del libro della sua vita.

