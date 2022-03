La pioggia non ha portato bene ai piloti italiani e a vincere il primo Gran Premio d'Indonesia di MotoGP sul circuito di Mandalika è stato Miguel Oliveira (Red Bull KTM) con una gara in solitario di cui è stato assoluto protagonista fin dai primissimi giri.

Per gli altri due gradini del podio la gara si è decisa nella parte finale, con Zarco (Pramac) che a quattro giri dalla fine ha ridotto vertiginosamente il distacco da Miller (Ducati), in quel momento secondo. Ma a mettere d'accordo i due per il secondo gradino del podio è arrivato Quartararo (Yamaha) che ha superato prima Zarco e poi Miller, con l'australiano che taglierà il traguardo al quarto posto, davanti alle due Suzuki, rispettivamente, di Rins e Mir.

Questo l'ordine d'arrivo dei primi 10 classificati:

Jorge Martin (Pramac) è caduto all'8° giro nel tentativo di superare Morbidelli. Disastrosa invece la gara di Bagnaia (Ducati) che ha tagliato il traguardo in 15.a posizione. Un po' meglio, invece, ha fatto Bastianini (Gresini racing) che ha limitato i danni tagliando il traguardo all'11° posto.

E Marc Marquez? Non è partito a causa di questa caduta nel warm up che gli ha causato una commozione cerebrale...

A seriously big crash for @marcmarquez93 today



A testament to how good modern protective gear is, we're incredibly happy to see and hear that he's OK! See you in Argentina, Marc! 💪#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/GKAaOAFauw