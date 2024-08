Olimpiadi, atletica: Lyles oro nei 100 metri, Jacobs 5°

Marcel Jacobs cede il trono dei 100 metri a Noah Lyles, ma lo fa con una grande prova. L’italiano chiude quinto a 9,85, lo statunitense vince in 9,79 al millesimo sul giamaicano Thompson, bronzo per l’altro Kerley.

Allarme Tamberi: “Probabile calcolo renale, spero che questo incubo finisca”

Incredibile… Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto “me lo merito” sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue…. Probabile calcolo renale. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre… Sarei dovuto partire oggi per Parigi e iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca. Non mi resta che aspettare e pregare… Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero. Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancra prima lo giuro a me stesso!



Olimpiadi, tennis: è storia, Errani-Paolini oro nel doppio!

Medaglia d’oro per l’Italia nel doppio femminile con Jasmine Paolini e Sara Errani. Le azzurre hanno battuto 2-6 6-1 10-7 le russe, ma sotto bandiera neutrale, Andreeva e Shnaider.



Olimpiadi, nuoto: super Paltrinieri, argento nei 1500

Il nuoto italiano è ancora sulle spalle di un immenso Gregorio Paltrinieri: l’ultima grande impresa in vasca è l’argento nei 1500 stile libero, dietro solo ad uno spaziale Finke che ha stabilito il nuovo record del mondo.



Olimpiadi, tennis: Djokovic batte Alcaraz, la medaglia d’oro è sua

Al termine di quasi tre ore di lotta Novak Djokovic vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 sconfiggendo Carlos Alcaraz con due tie-break 7-6(3) 7-6(2).



Coppa Italia, Cesena e Avellino passano il turno: battute per 3-1 Padova e Juve Stabia

Si sono giocate oggi altre due sfide valide per il turno preliminare di Coppa Italia, con il passaggio del turno di Cesena e Avellino. I romagnoli hanno liquidato con un netto 3-1 il Padova. Partita archiviata già nel primo tempo con le reti di Kargbo e Shpendi, poi nella ripresa la rete di Bortolussi ha provato a rimettere in partita i biancoscudati. Ma a quattro minuti dalla fine Francesconi ha siglato il tris che spedisce il Cesena ai 32esaimi di finale, dove sfiderà il Verona.

Nella sfida delle 20:45, invece, l'Avellino ha battuto sempre per 3-1 la Juve Stabia. Tribuzzi ha portato in vantaggio gli irpini dopo appena 2', poi il pareggio firmato da Piscopo. Sul finale di primo tempo Lupi ancora avanti con Frascatore, poi nella ripresa il tris firmato ancora da Tribuzzi che sigla così la doppietta personale. Nel prossimo turno gli irpini sfideranno l'Udinese.



Parma, Estevez: "Serie A? Abbiamo giocatori per fare bene. Testa al Palermo in coppa"

Il centrocampista del Parma Nahuel Estevez, al termine della sfida vinta sull’Atalanta, ha così parlato in conferenza stampa come riportato da Parmalive.com: “Siamo in tanti e di qualità. L’importante è la squadra e chi entra lo deve fare bene. Oggi una grande partita e si è visto un bel gioco”.

Il clan argentino resta forte, anche senza Ansaldi.

“Penso che la Serie A sia diversa, ma abbiamo i giocatori per fare bene e lo stiamo dimostrando. Abbiamo qualità e questo è l’importante”.

Che obiettivo ti poni per questa stagione?

“Mi manca il gol in Serie A. L’obiettivo ora è il Palermo, poi penseremo a quelle dopo”.

Cosa c’è di diverso dall’anno scorso?

“Sappiamo della qualità dei giocatori della Serie A. Dobbiamo difenderci tutti insieme, sapendo che abbiamo qualità e velocità per ripartire”.

Quanto vale questo Parma in Serie A?

“Lo scopriremo giocando quanto valiamo, ma saremo pronti. Stiamo bene e abbiamo fatto un grande ritiro. Dobbiamo continuare a lavorare, sono partite importanti anche in preparazione, ma abbiamo margine per crescere ancora”.



Fullkrug via, il Borussia Dortmund sterza su Beier. Una brutta notizia per la Juventus

Alla ricerca del vice-Vlahovic, negli ultimi giorni sono emerse voci consistenti di un interessamento di Cristiano Giuntoli per Maximilian Beier. L'attaccante 21enne dell'Hoffenheim infatti ha impressionato la scorsa stagione, con un bottino di 16 gol in Bundesliga e la Juventus lo avrebbe individuato come ulteriore rinforzo da garantire a Thiago Motta. Tuttavia, stando agli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Germania, ci sarebbe una forte concorrente dall'estero per il giocatore.

L'indiscrezione. Infatti, secondo quanto rivelato da Sky Sports DE, i dirigenti del Borussia Dortmund hanno deciso che Maximilian Beier sarà il sostituto di Füllkrug, ormai in procinto di salutare il club giallonero e firmare con il West Ham. L'allenatore, Nuri Sahin, sarebbe rimasto colpito dalle capacità di Beier e vorrebbe creare il tandem scoppiettante con il neo arrivato Guirassy. E il giocatore cosa ne pensa? L'emittente satellitare riferisce che il classe 2002 sarebbe pronto allo sbarco al BVB.

I colloqui sono in corso e il club giallonero vuole fare una mossa concreta nella nuova settimana. Beier è aperto a un trasferimento, come detto, e vuole dichiarare una decisione sul suo futuro il prima possibile. Il Borussia Dortmund deve contrattare con l'Hoffenheim: al momento è disposto a pagare 25 milioni di euro per Beier. La clausola d'uscita è di 32,5 milioni di euro è scaduta, ma la punta centrale tedesca può lasciare l'attuale squadra per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.



Parma-Atalanta 4-1: crollo Dea a 10 giorni dal Real

Bruttissime notizie per l'Atalanta a dieci giorni dalla Supercoppa Europea con il Real Madrid. La Dea, infatti, perde 4-1 al Tardini contro un favoloso Parma, trascinato dalla doppietta di Man, a segno al 6' e al 51', e dalle reti di Bonny (30') e Patripilo (77'): inutile il momentaneo 2-1 per i bergamaschi realizzato da Lookman. E Gasperini deve anche fare i conti con l'infortunio al 50' di Scamacca in vista del match con i blancos.

Bruttissima sconfitta per l'Atalanta, che si presenta con un pesante ko in amichevole (4-1 a Parma) allo storico match in Supercoppa Europea col Real Madrid. Il primo brivido per la Dea al Tardini arriva già al 4', quando Man ha due occasioni ravvicinate: prima Musso salva, poi la difesa bergamasca allontana la sfera sulla linea di porta. Ma l'1-0 è solo rimandato e lo segna al 6' proprio il romeno, che trova una grande percussione a centro area superando l'estremo difensore in diagonale. La situazione peggiora per la formazione di Gasperini quando al 30' Bonny, lanciato nello spazio da Coulibaly, regala il raddoppio ai crociati. Il 2-0 dura però solo 3 minuti, poi Scamacca lancia Lookman che salta Suzuki e fa 2-1.

Nella ripresa, arrivano subito altre brutte notizie: Scamacca si fa male al ginocchio sinistro (probabile trauma distorsivo) durante un controllo in area di rigore e, sorretto dai medici, lascia il posto a De Ketelaere, mentre appena dopo il cambio Man fa doppietta e 3-1, chiudendo di fatto i giochi dopo un assolo con pallonetto a Musso. E al 77' il Parma cala il poker con Partipilo. Gli ultimi minuti diventano un conto alla rovescia per la festa dei gialloblù, pronti all'esordio stagionale (l'11 agosto in Coppa Italia col Palermo). L'Atalanta, invece, deve leccarsi le ferite e ritrovarsi in fretta: mancano dieci giorni alla Supercoppa Europea con il Real Madrid.