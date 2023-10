L’artista con il nuovo singolo sugli stores digitali e nelle radio

“Non lo so” è il nuovo singolo dell’eclettico Kema, prodotto da Fraxeno, sui principali stores digitali e dal 22 settembre nelle radio in promozione nazionale. Il brano “Non lo so” affronta il tema della routine quotidiana e della difficoltà nel prendere decisioni, portando a un conflitto interno. Il testo riflette il senso di monotonia e smarrimento costante che si prova nel non sapere esattamente quale direzione prendere nella vita. La canzone cattura efficacemente l’incertezza e l’ambivalenza che spesso si sperimentano in situazioni simili.





Storia dell’artista

Nel 2019 Kema ha lanciato il suo primo EP intitolato “Time Line” che ha segnato l'inizio del suo percorso musicale ufficiale. Questo primo lavoro ha rivelato le sue capacità come rapper emergente e ha generato un certo interesse nella scena locale. Successivamente, ha pubblicato cinque singoli che hanno dimostrato la sua costante evoluzione artistica e creativa nel corso degli anni. Ogni singolo ha rappresentato una tappa nel suo percorso di crescita come artista e ha permesso di consolidare il suo stile e la sua identità musicale unica. Oggi, Kema è pronto per un nuovo importante traguardo nella sua carriera: l'uscita del suo primo album intitolato “Quello Sbagliato”. Questo progetto rappresenta un momento significativo per l'artista, che ha dedicato tempo ed energia alla ricerca di un suono che lo identifichi appieno. L'album promette di essere un'espressione autentica come artista, in cui mette in mostra le sue abilità di scrittura affinate nel corso degli anni. Con la sua dedizione e il suo impegno costante, è pronto a far sentire la sua voce nella scena rap italiana e a conquistare un pubblico sempre più ampio con la sua arte autentica e coinvolgente.

Spotify: https://open.spotify.com/track/71Hr2xWHjPkvSRg71YOYxR?si=f8a013d1607f4c86

Instagram: https://www.instagram.com/kemaofficial7/