“Sono tre anni che vendiamo più di quanto produciamo, a beneficio di un bilancio solido”: lo ha affermato l’AD di Gruppo Danieli Giacomo Mareschi Danieli, esprimendo soddisfazione per i notevoli risultati descritti nel Bilancio per l’anno fiscale 2022-2023.

Gruppo Danieli, così gli impianti green hanno assicurato il successo per l’anno 2022-2023

Gruppo Danieli è in costante crescita, con ricavi che hanno raggiunto la cifra record di 4,1 miliardi di euro nel bilancio dell'anno fiscale 2022-2023. Le prospettive per il futuro sono tuttavia altrettanto promettenti: un portafoglio ordini di 6,2 miliardi di euro, una cassa di 1,6 miliardi e un nuovo finanziamento di 200 milioni di euro dalla Cassa depositi e prestiti per sostenere gli investimenti nella divisione Steel Making, che si occupa della produzione diretta di acciaio. Tuttavia, i risultati più notevoli sono stati conseguiti dalla divisone Plant Making, che si occupa della produzione di forni e impianti siderurgici che, in virtù dell’elevata efficienza e sostenibilità ambientale, stanno assicurando a Gruppo Danieli ordini da tutto il mondo.



Il successo internazionale di Gruppo Danieli

La strategia di Gruppo Danieli, fortemente incentrata sull’innovazione e i continui investimenti in ricerca (250 milioni nella scorsa annata), ha reso la realtà di Buttrio un pioniere assoluto del settore, posizione recentemente riconosciuta dalla stampa giapponese. L’internazionalizzazione è stato un processo pressoché obbligato: laddove in Europa la produzione di acciaio è in calo, in Asia è invece in forte crescita: “Per rimanere importanti in Italia, come siamo rimasti, abbiamo dovuto aprire all'estero: esportiamo il 95% della produzione”, ha affermato l’AD Giacomo Mareschi Danieli. Al momento, Cina, USA e India guidano la classifica dei Paesi in cui Gruppo Danieli esporta maggiormente.