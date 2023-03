Ballare salsa è uno stile di vita, che si sta diffondendo nel nostro paese. Come cominciare? Come imparare? Che cosa bisogna sapere per iniziare? Come entrare nel mondo salsero?



Qualcuno dice che è meglio frequentare un corso di salsa che andare dallo psicologo, o dal cardiologo. Ma a parte gli scherzi, il ballo qualunque esso sia è un’attività fisica, che fa bene sia al cuore e sia alla mente, forse anche perché aiuta a socializzare, a fare amicizie e a divertirsi con un elemento in comune: il ballo.

Si inizia sempre con un riscaldamento, che è necessario per evitare problemi muscolari, esso è un vero esercizio fisico che non può che far bene. E non dimentichiamo, che ballando ballando, ci distraiamo da i vari problemi della vita di tutti i giorni.

La salsa cubana è la più popolare, e discende dal son cubano, nato a Santiago de Cuba, il quale si balla sul suono della clave del tres dos, a differenza della salsa portoricana che viene ballata sul dos tres, e prettamente in linea. Altri strumenti usati nei complessi cubani sono la tumbadora, che sono due tamburi grandi a forma di barile e di diverso diametro, ricoperti con pelle di bue, di capra o anche di cammello.

La salsa discende dal son cubano, ma soffre d'influenze provenienti da diversi altri stili come la guaracha, la conga e la rumba, quest’ultima fu poi censurata perché simulava un corteggiamento, una simulazione amorosa con chiari movimenti a sfondo sessuale.

Altro ballo molto sensuale è la bachata sensual, che oggi è molto diffusa, insieme alla fusion, ma c’è chi preferisce la bachata classica, che va sempre di moda e resta sempre molto elegante e sensuale, anche perché si balla mantenendo un contatto più stretto tra i corpi.

Un po’ anche come la kizomba, uno stile nato in Angola negli anni settanta - ottanta dalla fusione del semba angolano e lo zouk proveniente dalle isole caraibiche francesi. Oltre alla salsa cubana e portoricana, si sono formati altri stili come il new york style, il los angeles style, la salsa colombiana o cali style, e lo stile venezuelano.

Molto divertente è la rueda de casino, che si balla nei locali e non solo, spesso anche in strada e nelle piazze, come dei "flash mob".

La rueda si balla formando un grande cerchio con tante coppie, ad ogni comando del cantador, si eseguono delle figure, e l’uomo va avanti in senso antiorario andando a ballare con la dama successiva. Insomma, si tratta di una salsa fatta con tante coppie che si dispongono in cerchio ballando in sincronia della clave, ed eseguendo delle figure, che di volta in volta sono annunciate dal cantador (che è colui che assume il ruolo di capo rueda).

Imparare a ballare è d’obbligo, se non conosci i passi, non puoi improvvisare, ma esistono varie scuole amatoriali su tutto il territorio nazionale, dove per una modica cifra si può imparare partendo da zero.

Una volta entrati in questo mondo, si diventa salseri e di notte si è presi da una voglia matta di ballare, i più incalliti iniziano dal lunedì fino alla domenica a girovagare per la città, alla ricerca dei molti bar che per l’occasione si attrezzano a discobar salsero; sono tante poi le vere e proprie discoteche che nel fine settimana dedicano delle serate ai balli caraibici, e molti di questi locali durante la settimana offrono ingressi gratuiti.

La salsa sia con voi!