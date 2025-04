«Una metafora della vita». Si potrebbe definire, così, l’opera “L’ascensore per il cielo” di Italia Chianello, poiché le pagine sanno di amore e resilienza, dolore e momenti felici da conservare nei cassetti della memoria per farne ossigeno quando l’aria sembra mancare nelle difficoltà. Un romanzo che percorre il dualismo vita-morte ma rappresenta una testimonianza di come l’animo debba essere ascoltato per poter andare oltre le sfide quotidiane, la pena del distacco, e riprendere in mano le redini della propria vita. L’opera, pubblicata nella collana “I Diamanti della Narrativa” e disponibile anche nella versione e-book, sarà esposto al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio prossimi, negli spazi del Lingotto Fiere.

«L’ascensore per il cielo - scrive, nella Prefazione, il maestro Giuseppe Aletti, poeta, editore e formatore, titolare della omonima casa editrice che ha sede a Villanova di Guidonia (Roma) - affronta argomenti profondi con cui tutti prima o poi dobbiamo fare i conti, la ricerca spirituale che tenta di dare un senso agli accadimenti ineludibili che affrontiamo nell’andare incontro al giorno da vivere, il dolore e il suo superamento». Il titolo del romanzo suggerisce uno sguardo verso l’alto e l’altro, rivolto all’immensità del cielo. «L’immane dolore, per la perdita del mio compagno - spiega l’autrice, originaria di Paola (Cosenza) ma che vive a Modena, attiva nel mondo della cultura e del sociale - ha trovato conforto in chi mi vive accanto, che nel mio vagare renderà più agevole il cammino sino all’ultima fermata, dove l’ascensore metaforico mi porterà oltre la vita. Dopo il lutto, il mio sguardo era già perso all’orizzonte di un vagheggiato tramonto, ma due arditi fogli, scritti con tanto affetto, come folgore e fragore hanno riacceso in me il valore della vita, che va amata, vissuta e scritta per tracciare in chi resta la strada dei bei ricordi».

Ecco che la scrittura diventa terapeutica per liberare un cuore anestetizzato, che non vuol dire dimenticare il dolore ma interiorizzarlo. Ascoltarlo per imparare a conviverci serenamente. L’arte può canalizzare, così, la sofferenza e trasformarla in bellezza. «Ognuno - afferma Italia Chianello, appassionata anche di lettura, cinema e fotografia - pensa che la propria sofferenza sia incomparabile, ma quando l’arte trasforma un intimo sentimento in visione collettiva, lo squarcio in cielo ne mostra tutto lo splendore». E’ solo questo il modo per non farsi travolgere dalla frenesia della quotidianità: curare sé stessi e le proprie passioni. Ed è ciò che avviene in questo romanzo, tra le pagine bianche e nere dove si scruta la bellezza di un amore che va oltre la vita terrena. Quell’amore verso il suo Giovanni, dall’animo raffinato come lei. «Lo vedo sporgersi da una nuvola e tendermi la sua mano. Lui, con modalità invisibili agli occhi, mi è sempre accanto». Ogni parola, scritta osservando la realtà, per l’autrice diventa punto di partenza di un viaggio introspettivo che non potrà mai spegnere del tutto la fiamma della propria presenza. E tutto il libro è presenza. Resilienza. Passione. Speranza. Ma, soprattutto, amore. «L’amore per la vita, sempre e comunque, perché l’esistenza è una favola, ed è l’amore a renderla tale».

Per Italia Chianello anche esporre il suo libro al Salone del Libro significa andare oltre. Oltre ciò che, finora, ha caratterizzato la sua produzione letteraria. «Superare - conclude l’autrice - lo spartiacque emotivo che ha caratterizzato sempre di poesie le mie precedenti creazioni letterarie. Con questa mia prima opera in prosa, forse, ho avuto più ampio respiro nel comunicare il mio profondo, ed è un mezzo per dire ai giovani di superare le proprie fragilità, di vivere e lottare per costruire un mondo migliore».