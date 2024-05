L'estate di Canale 5 si tinge di nuove emozioni con l'arrivo di due serie tv turche inedite: Segreti di Famiglia e La Rosa della Vendetta. Entrambe le serie turche, in onda in prima serata da giugno, promettono di appassionare il pubblico con storie coinvolgenti e personaggi indimenticabili.

Segreti di Famiglia narra le vicende di Ceylin, una brillante studentessa di legge determinata a scagionare il padre ingiustamente accusato di un crimine. Diventata avvocato, si batte con tenacia per la verità, difendendo anche i casi più complessi e controversi. La sua vita si intreccia con quella di Ilhan, un affascinante chirurgo con un passato oscuro, e Efsun, una donna misteriosa legata a entrambi i protagonisti. Tra segreti inconfessabili, colpi di scena e amori tormentati, Ceylin si troverà ad affrontare prove sempre più difficili, rischiando di mettere in pericolo se stessa e i suoi cari.

La Rosa della Vendetta racconta la struggente storia di Gulcemal e Gulendam, due sorelle abbandonate dalla madre in tenera età. Cresciute in contesti diametralmente opposti, le loro vite si ritrovano ad incrociarsi da adulte, segnate da un profondo rancore. Gulcemal, rimasta orfana e segnata dalle difficoltà, cerca vendetta contro la sorella maggiore, considerata la responsabile dei suoi mali. Gulendam, invece, ha avuto una vita agiata e privilegiata, ma nasconde un segreto che potrebbe distruggere la sua felicità. Tra intrighi familiari, tradimenti e vendette, le due sorelle dovranno confrontarsi con il loro passato e trovare il coraggio di perdonarsi per poter finalmente costruire un futuro migliore.

Segreti di Famiglia e La Rosa della Vendetta si preannunciano come due serie tv imperdibili per gli amanti delle fiction turche. Con le loro trame avvincenti, i personaggi complessi e i colpi di scena inaspettati, conquisteranno il pubblico italiano a partire da giugno su Canale 5.

Preparatevi a vivere un'estate ricca di emozioni con queste due nuove serie turche!