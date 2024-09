Due mostre organizzate dal College of Fine Arts della Boston University in collaborazione con la School for Curatorial Studies Venice presso:

A Plus A Gallery, San Marco 3073, Venezia 30124

10 ottobre – 3 novembre 2024

Le Boston University Art Galleries sono liete di annunciare due mostre simultanee ospitate negli spazi della galleria A plus A di Venezia: Hidden in the Layers e Atlantic Exchange. Il progetto segna il secondo capitolo di un proficuo dialogo artistico tra la Boston University e A plus A Gallery e la School for Curatorial Studies Venice, iniziato nel 2022.

Hidden in the Layers

Lynne Allen, Joshua Brennan, Deborah Cornell, Toni Pepe, Charles Suggs

Hidden in the Layers presenta una selezione di lavori di artisti di Boston in cui tecniche diverse combinano abilmente tradizione e innovazione. L’esposizione crea un dialogo transgenerazionale tra le opere di Joshua Brennan e Charles Suggs e quelli di Lynne Allen, Deborah Cornell e Toni Pepe, autori che sono stati i maestri di numerose generazioni. In questo modo, l’intreccio espositivo si costituisce come un continuo rimando di influenze stilistiche tra i vari artisti.

Le opere esposte sono caratterizzate da una grande varietà di soggetti, spaziando da composizioni in bianco e nero a esplosioni di colori, da delicate figurazioni ad astrazioni complesse.

Ma, come suggerito dal titolo, è necessario spingersi oltre la forma: ogni lavoro nasconde in sé significati profondi, con temi che vanno dalla maternità a importanti commenti sui paesaggi politici attuali, invitando così lo spettatore a una riflessione sulla condizione umana nell’epoca contemporanea.

Atlantic Exchange

Atlantic Exchange nasce dal desiderio di creare un ponte ideale tra due prestigiose istituzioni artistiche: il College of Fine Arts della Boston University e l'Accademia di Belle Arti di Venezia. La mostra propone così opere di giovani artisti emergenti, frutto di uno scambio culturale e formativo che ha arricchito il loro processo creativo. L’esposizione ricorda dunque allo spettatore che l’arte, da sempre, nasce in uno spazio fluido e di continuo scambio.

Questo progetto, inoltre, non solo rappresenta una preziosa opportunità di crescita artistica e personale per gli studenti, ma rafforza anche il legame tra due città quali Boston e Venezia, sposandosi perfettamente con gli obiettivi di A plus A Gallery, che da anni si impegna nel sostenere la comunità artistica locale.

Boston University Art Galleries

Le Boston University Art Galleries, situate al 855 di Commonwealth Avenue nel College of Fine Arts, comprendono la Faye G., Jo, and James Stone Gallery e la 808 Gallery. Le gallerie sono aperte gratuitamente dal martedì al sabato, dalle 11:00 alle 17:00. Chiuso la domenica, il lunedì e nei giorni festivi. Maggiori informazioni su: bu.edu/art.

Boston University

Fondata nel 1839, la Boston University è un'importante università di ricerca con oltre 34.000 studenti, la quarta più grande tra quelle indipendenti negli Stati Uniti. Composta da 17 scuole e college, è parte dell'Association of American Universities (AAU) dal 2012. Per ulteriori dettagli: bu.edu.

Boston University College of Fine Arts

Il College of Fine Arts (CFA), fondato nel 1954, riunisce artisti e studiosi dediti alle arti visive e performative, promuovendo diversità e inclusione. Con programmi in Musica, Teatro e Arti Visive, prepara gli studenti a una vita creativa, offrendo lauree, master e dottorati, oltre a corsi online. Maggiori informazioni su: bu.edu/cfa.

A plus A Gallery

A plus A Gallery promuove artisti innovativi e sperimentazioni espositive. Tra le sue iniziative principali c’è la School for Curatorial Studies Venice, attiva dal 2004 e che, dalla sua apertura ad oggi, ha accolto più di 1000 studenti da oltre 40 Paesi.

La galleria è stata sede del padiglione sloveno alla Biennale di Venezia dal 1998 al 2014. Oggi è diretta da Aurora Fonda e Sandro Pignotti. Scopri di più su: aplusa.it.