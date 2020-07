E’ tempo di tornare in scena anche per l’attrice siciliana Ornella Giusto, volto della soap daily di RaiUno Il Paradiso delle Signore. Venerdì 7 agosto alle 21.00, l'attrice sarà infatti una delle protagoniste, a Castello Ursino (CT), dello spettacolo “Storie di una capinera”, tratto dall’opera di Giovanni Verga.

In questa rappresentazione, la catanese porterà alla luce il poeta catanese, rappresentante della tradizione letterale siciliana che lei stessa ama. Per tale ragione, la Giusto darà lustro ad alcuni celeberrimi passi di Giovanni Verga tratti da “Storie di una capinera”.

Nello specifico, Ornella impersonerà Maria, la giovane “capinera” rinchiusa in convento e costretta a rinunciare all’amore e alla spensieratezza della gioventù. La Giusto si porrà come obiettivo principale quello di emozionare il pubblico presente, cimentandosi in alcune e struggenti letture intime tratte proprio dal romanzo di Verga.

Per creare la giusta atmosfera, l’artista si avvarrà del maestro Davide Sciacca alla chitarra e della ballerina Olga Stornello con le sue coreografie, mentre le musiche saranno a cura di Andrea Amici, Vincenzo Bellini e Giuseppe Romeo. Il fotografo di scena sarà, invece, Dino Stornello. Tutti elementi utili per far sì che le letture vengano interpretate con il giusto pathos e con la giusta compenetrazione.

Per assistere allo spettacolo, il cui ingresso è gratuito, bisogna prenotarsi obbligatoriamente o tramite la mail prenotacapinera@gmail.com o tramite il numero di cellulare 3465186585.