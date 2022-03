La guerra prima o poi finirà in qualche modo, magari anche con la resa incondizionata dell'Ucraina (che vedo sempre meno probabile), ma cosa accadrà dopo?

A) Gli ucraini scappati torneranno a casa e troveranno il paese distrutto quindi dovranno iniziare una lenta e dolorosa ricostruzione con il conteggio finale delle vittime. Cosa si aspetta Putin che gli ucraini di fronte a questo sfacelo innalzeranno osanna nei suoi confronti per essere stati "liberati"? O coveranno un risentimento che durerà per generazioni e non è detto che non sia causa di nuovi disastri in futuro?

Ma Putin non l'aveva previsto?

B) Come saranno i rapporti della Russia con il resto del mondo? Del tipo chi ha avuto... scurdammece o'passato? Innanzitutto l'Europa in poco tempo riuscirà a fare a meno del gas russo, i rapporti commerciali se riprenderanno saranno totalmente diversi da quelli ante invasione e lo stesso Putin si dovrà scordare di sedersi a qualche consesso internazionale tipo "G qualche cosa" e sarà costretto a fare le vacanze a Calcutta o a Pechino perché sennò c'è il rischio che lo arrestino per crimini di guerra. Ma soprattutto si troverà mani e piedi legati nei confronti della Cina, che sicuramente sarà disposta a comprare il gas russo per compensare la perdita del mercato europeo, ma ai prezzi che fisserà lei, e non mi pare che i Cinesi siano famosi per la loro prodigalità.

Ma Putin non l'aveva previsto?

C) Anche migliaia di famiglie russe avranno subìto il rientro della cassa con le spoglie del figlio/congiunto deceduto in combattimento, e anche loro, con i parenti tutti, faranno salti di gioia ringraziando il "piccolo padre"?

Ma Putin non l'aveva previsto?

Io penso che per Putin, comunque finisca, il "bello" debba ancora venire!