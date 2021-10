Curiosi di vedere la più innovativa smart city d’Europa dove si testa la mobilità del futuro su strada e in cielo? A Shannon, il Future Mobility Campus Ireland apre le sue porte virtuali e reali il 3 Novembre 2021 per l’evento organizzato da Electronomous - The global mobility and smart city community.

Nel 2020, Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’innovazione e l’export, 1° Venture Capital al mondo, ha dato il via allo sviluppo del Future Mobility Campus Ireland (FMCI), una vera smart city dove sperimentare la tecnologia della guida autonoma su strada e in volo, come stanno già facendo Jaguar e FedEx.

Vicino all’aeroporto di Shannon, nell’ovest dell’isola, si è così creato un consorzio di aziende di software, automotive, aeronautiche e telecomunicazioni, unite dallo stesso obiettivo: testare in condizioni reali le tecnologie necessarie alla smart mobility del futuro.

Il 3 Novembre, in presenza a Shannon oppure online, si possono seguire le dimostrazioni dal vivo delle tecnologie sviluppate con aziende partner come Seagate Technology, Taoglas, Renovo.auto, Provizio, Red Hat Jaguar Land Rover, Bird.



Jaguar a guida autonoma

Anche Jaguar Land Rover si prepara alla guida autonoma e, per studiarla, ha scelto il FMCI. Il banco di prova sono 12 chilometri di strade pubbliche dove circolano automobili, pedoni e ciclisti, tutte provviste di sensori e sistemi di localizzazione governati da un centro di gestione centralizzato. Sui percorsi ci sono incroci intelligenti, strade connesse, parcheggi autonomi e punti di ricarica per veicoli elettrici oltre al collegamento ad una rete autostradale connessa di 450 chilometri e un corridoio di traffico aereo per droni controllato dall’aeroporto di Shannon.

Niente di paragonabile si trova in Europa. Russell Vickers, CEO di Future Mobility Campus Ireland, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere l'evento nella nostra nuovissima struttura nella Shannon Free Zone. Con l'aiuto dei partner e con i finanziamenti del Department of Enterprise, Trade and Employment e di Enterprise Ireland, oggi una parte importante della visione di FMCI è stata realizzata. Gli ultimi 18 mesi hanno dimostrato la necessità di accelerare verso nuovi sistemi di mobilità che assicurino il futuro sostenibile del Pianeta, fornendo al contempo la flessibilità richiesta da uno stile di vita sempre più decentralizzato. Non esiste una sola soluzione tecnologica che soddisfi le nostre esigenze e quelle del Pianeta: dobbiamo sempre lavorare con una visione olistica”.



Il vertiporto e i droni FedEx

Quest’anno han preso il via anche i lavori per il primo vertiporto per passeggeri e cargo. Insieme a FMCI sono pronti a renderlo operativo nel 2022 Skyports, il servizio di air taxi e cargo, Avtrain, il principale ente europeo per la formazione e la certificazione dei droni e Shannon Group che sostiene e promuove uno dei più grandi cluster aeronautici irlandesi.

Intanto a ottobre, ha preso il volo dal FMCI il primo drone FedEx Express per la consegna merci dell’ultimo miglio tra l’aeroporto di Shannon e il porto di Foynes. La più grande azienda di trasporti espressi al mondo sta sperimentando in Irlanda l’innovativa tecnologia che migliorerà la logistica dell’ultimo miglio.

Lo sviluppo del trasporto a guida autonoma richiede un lavoro di squadra che coinvolge oltre ai costruttori di automobili e velivoli, gli specialisti di IT, connessioni, telecomunicazioni, sensori, traffico aereo. Nell’ecosistema di Shannon dedicato alla mobilità del futuro c’è posto non solo per le multinazionali, ma anche per innovative aziende del settore supportate da Enterprise Ireland, come Taoglas e Pipiper.







Maggiori informazioni su Future Mobility Campus Ireland Showcase by Electronomous, il 3 Novembre 2021: www.electronomous.com/future-mobility-campus-ireland/