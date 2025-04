Lunedì 30 marzo alle 21 presso il The Space Cinema Moderno di Piazza della Repubblica, Donatella Zaccagnini Romito ha presenziato alla Premiere del film “Tu Quoque”. La bella romana non passa mai inosservata, reduce dai festeggiamenti da sogno dei suoi 40 anni! Arriva in tubino celeste e lunghi capelli leggermente ondulati.

Tra le prime ad arrivare le super amiche Milena Miconi, classe senza tempo, e Jane Alexander con tanto di cravatta per l’occasione, Paolo Triestino, Francesca Antonelli.

Maurizio Battista, arriva con l’elegantissima e biondissima moglie Alessandra Moretti.

Orgoglioso di questo film, un vero inno alla vita portato a termine con un grande lavoro di squadra” esordisce il protagonista del film Maurizio Battista sul palco, dove ieri sera ha presentato il suo nuovo progetto cinematografico “Tu Quoque", tornando sul grande schermo con un personale omaggio alla sua Roma, con la direzione di Gianni Quinto. Di fronte una sala gremita, tantissimi gli attori nel cast, molti dei quali presenti in sala per celebrare insieme questo lavoro corale. Un mix di glamour ed emozioni per i vari artisti che si sono ritrovati alla protezione.

Il titolo si riferisce ad una locuzione latina che significa "anche tu", la frase che secondo la tradizione avrebbe pronunciato Cesare a Bruto prima di morire. Battista ha ringraziato tutti i colleghi, tra cui Giorgio Caputo, Guglielmo Poggi, Lucianna De Falco, Benedetta Mazza, Gianfranco Phino, Giancarlo Ratti, Salvatore Papaleo, Diego Verdegiglio, Fabrizio Gaetani e tanti altri, ma soprattutto ha sottolineato l'impegno di tutti coloro che si muovono dietro le quinte. Tanti personaggi in sala: Barbara Palombelli, Donatella Zaccagnini Romito, Dado, Stefano Pantano, Manuela Villa, Enio Drovandi e tanti altri ospiti pronti a tuffarsi nell’antica Roma per una storia intensa ed imprevedibile.



Foto Credits: Giancarlo Fiori