“Un’Altra Capri, Storie Vere, Miti e Intrighi Isolani”, il nuovo libro di Luciano Garofano presentato il 20 agosto alla limonaia dell’hotel Syrene

“Un’Altra Capri, Storie Vere, Miti e Intrighi Isolani”, il nuovo libro del giornalista caprese Luciano Garofano, edito dalla Promediacom, con la prefazione del prof. Renato Esposito, sarà presentato martedì 20 agosto, alle ore 19.00, nella suggestiva cornice della Limonaia dell’Hotel Syrene.

Interverranno Marino Lembo, Sindaco della Città di Capri, Renato Esposito, storico, Federico Guiscardo, esperto dell’isola di Capri e Luigi Molino, editore. Modererà l’incontro il giornalista Mariano Della Corte.

Luciano Garofano, già autore di “Spadaro, il mito meglio riuscito di Capri, dopo Tiberio” (2007) e di “Capri in Etichetta” (2018), ha voluto raccogliere in questa pubblicazione gli articoli più significativi che ha scritto su alcune storie, spesso inedite e curiose, su alcuni intriganti spaccati di colore e su certi personaggi che, tra Ottocento e Novecento, hanno popolato l’Isola divenuta, a fronte delle sue frequentazioni, inquietante polo magnetico dell’Universo. Un’Isola che da secoli custodisce gelosa, nasconde, storie e segreti e dove ogni pietra narra una storia, testimonia una memoria millenaria.

“Capri ha sempre fabbricato Miti, tra esagerazioni e realtà” – dice Luciano Garofano – “Una costante sull’Isola, senza scomodare quello del vecchio e canuto Imperatore Tiberio, nel rincorrersi delle stagioni attraverso i modi e le mode di vivere i suoi mutamenti, i suoi ritmi, regolati al di fuori delle leggi del resto del Mondo. Uomini e donne fattisi Mito loro stessi, indispensabili a Capri come Capri lo era ai personaggi che interpretavano, indossando una maschera di tipo pirandelliano, appiccicatagli addosso da chi li aveva eletti a rappresentare quel Mito. Personaggi dai destini più disparati, stravaganti e spregiudicati dandies, uomini eleganti e donne fatali dalla ambigua sessualità che avevano trovato nell’Isola una sorta di zona franca, coacervo di intrighi e pettegolezzi, di passioni ambigue e debolezze umane, facendone il loro luogo di appartenenza, dove dare sfogo alla voglia di esibizionismo e di stranezze, di eccessi e di passioni proibite, spesso alimentando veri e propri scandali che hanno segnato le pagine più scottanti del Mito infinito di Capri”.

“Un’Altra Capri è il libro che apre un ambizioso progetto di divulgazione legato alle origini del Mito di Capri.” – aggiunge Luigi Molino, editore del volume con Promediacom – “Un progetto sviluppato con le più innovative forme di comunicazione e di distribuzione, partendo proprio dal sito ufficiale www.unaltracapri.it”.

Scorrendo il libro, come ha scritto nella prefazione il prof. Renato Esposito, pagina dopo pagina si ha l’impressione di fare un viaggio che dura Duemila anni con destinazione la “Zauberinsel”, l’isola fantastica. In conclusione “Un’Altra Capri” è quella che ognuno di noi avrebbe voluto vivere ma che può solo sognare attraverso le storie di chi ne ha costruito il Mito, nonostante tutto, ancora vivo oltre le sue mistificazioni, in una impari sfida verso un futuro di oblio.