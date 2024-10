SERIE A - Empoli-Napoli 0-1: azzurri di misura, la decide Kvaratskhelia su rigore

Il Napoli batte 1-0 l’Empoli nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A e si conferma da solo in vetta alla classifica. La squadra di Conte fatica moltissimo nel primo tempo, si salva in più occasioni grazie agli interventi di Caprile, ma poi la sblocca a inizio ripresa grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia (63’), pochi minuti dopo l’uscita dal campo di Lukaku. I partenopei gestiscono poi il vantaggio fino alla fine senza particolari rischi, conquistando la loro sesta vittoria in campionato e rafforzando la loro leadership.



DAZN - Empoli, il d.s. Gemmi: "Non c'era rigore, nessun contatto Anjorin-Politano"

Roberto Gemmi, d.s. dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il match. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "D'Aversa non sta tanto bene, ha una paresi facciale e si va a riposare. Siamo contenti della prestazione, abbiamo fatto tutto il possibile per essere sempre in partita e lo siamo stati. Il rigore faccio fatica a capirlo anche perchè non vedo contatti, ma forse ho visto male. Anjorin? Siamo contento di cosa sta facendo, siamo stati svegli ad entrare in una operazione che potevamo fare, sapevamo le sue qualità e abbiamo trovato le condizioni per poterlo prendere. Non c'è contatto Anjorin-Politano, c'è spazio tra i due piedi, secondo me non è rigore o fa parte della categoria dei rigorini che dicevano di dover valutare in modo diverso. Anche nel primo tempo, la piazza Empoli che di solito è tranquilla era innervosita da direzioni che non erano in linea, non capisco questo rigore".

SERIE A - Empoli-Napoli, il difensore azzurro Buongiorno eletto Player of the Match

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha ricevuto il premio "Player of the Match", al termine della sfida Empoli-Napoli, vinta dagli azzurri di Antonio Conte.



SERIE A - La classifica provvisoria: il Napoli vince e vola in vetta a quota 19 punti

Il Napoli vince contro l'Empoli, nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri di Conte staccano la Juventus e conquistano la vetta solitaria, a quota 19 punti. Empoli a quota 10 punti.



IL DATO - Napoli, 10 gol e 5 assist per Kvaratskhelia nell'anno solare 2024

"Khvicha Kvaratskhelia (10G+5A) è uno dei due giocatori, insieme a Christian Pulisic (11+7), ad aver segnato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in Serie A nell'anno solare 2024. Decisivo". Lo riporta Opta Paolo su X, dopo il gol messo a segno dal georgiano su rigore contro l'Empoli.



SKY - De Laurentiis: "Kvara? I nostri calciatori restano fino a quando lo vogliamo, conta la volontà del calciatore, ma anche della società"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: "Rinnovo Kvara? I nostri giocatori resteranno qui al Napoli fino a quando noi vogliamo e desideriamo che ci restino. Addio del georgiano? Ci sono stati casi di addio in passato e ce ne siamo fatti una ragione. E' importante la volontà del calciatore, ma anche della società".



Antonio Conte a Dazn

Antonio Conte ai microfoni di DAZN: "Era una partita che volevamo vincere tutti ma quando faccio degli avvertimenti non lo faccio per pararmi qualcosa. L'Empoli è una delle squadre più in forma del campionato, qui non aveva segnato nessuno e c'erano tante insidie. Non mi è piaciuto il primo tempo, l'approccio è stato non nostro, timido, non so se impaurito. Forse per la tradizione che ci voleva in difficoltà qui a Empoli, nel secondo tempo ho cambiato qualcosa. Abbiamo diverse possibilità da sfruttare viste le caratteristiche dei giocatori, il secondo tempo è stato totalmente diverso e abbiamo meritato di passare in vantaggio, è stata una partita equilibrata. Se nel primo tempo l'Empoli avesse segnato non ci sarebbe stato niente da dire".

Quanto c'è di Chiellini in Buongiorno? "Oggi è stata positiva tutta la fase difensiva, non dimentichiamoci del lavoro che fa Politano per farci essere più compatti. Era la prima partita di Gilmour, che ci può dare tanto ma nel primo tempo era un po' timido. Io non mi voglio nascondere, ma so che stiamo costruendo una base solida per arrivare a essere ambiziosi. Ogni partita che vinciamo dobbiamo festeggiare, perché è sudata. Poi può emergere qualche singolo, ma era la fase collettiva a non essermi piaciuta nel primo tempo. Onore ai ragazzi che hanno capito, non ero felicissimo ma nel secondo tempo hanno fatto meglio. Onore anche all'Empoli e a D'Aversa che sta facendo un ottimo lavoro".

Quindi niente esaltazione? "I tifosi devono avere questo atteggiamento, il popolo napoletano è innamorato della squadra e questo non glielo toglierà mai nessuno. Dobbiamo vivere questa esaltazione collettiva perché stiamo facendo bene ma sapendo che ci saranno anche momenti duri. Mi sono preso la responsabilità di costruire qualcosa che possa durare nel tempo e non sia solo un flash per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi che si riconoscono in questa squadra".