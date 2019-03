Amazon annuncia il nuovo Kindle con luce anteriore regolabile

Inizieranno dal prossimo 10 aprile le spedizioni del nuovo Kindle, che può essere ordinato fin da subito, che Amazon ha messo in vendita a 79,99 euro.

Il nuovo dispositivo entry dedicato dall'azienda di Seattle alla lettura offre adesso una nuova caratteristica: una luce frontale regolabile incorporata che permette di regolare la luminosità dello schermo in modo da poter leggere comodamente in qualsiasi tipo di ambiente, qualunque sia la condizione di luce, sia di notte sia di giorno.

«I nostri clienti - ha dichiarato Eric Saarnio, Head of Amazon Devices Europa - ci ripetono continuamente quanto apprezzino la presenza di una luce frontale sui dispositivi Kindle perchè permette loro di leggere in qualsiasi ambiente, anche a letto di notte.

Il nostro team ha lavorato duramente per portare questa caratteristica tanto amata dai clienti sul nostro dispositivo più economico, e siamo entusiasti di presentare il nuovo Kindle, il primo a meno di €100 con una luce frontale regolabile integrata».

Oltre ad avere una batteria che garantisce non soltanto poche ore ma settimane di autonomia, il nuovo Kindle dispone anche della più recente tecnologia e-ink elettronico per un contrasto migliore e utilizza il capacitive touch per prevenire, sullo schermo da 6 pollici e 167 ppi, gli scorrimenti accidentali.

Tra le funzionalità del nuovo dispositivo, sono inclusi anche il "whispersync" - la tecnologia Whispersync sincronizza l'ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su tutti i dispositivi, per ricominciare a leggere esattamente dove si era interrotta la lettura - e la "consultazione rapida" - Kindle integra un dizionario completo con Wikipedia, per accedere a definizioni e molto altro senza abbandonare la pagina o perdere il segno.