Ai riconoscimenti assegnati dalla prestigiosa organizzazione newyorkese no- profit, la National Board of Review of Motion Pictures (NBR) che annualmente inaugura la Stagione dei Premi, Licorice Pizza ha vinto nelle categorie principali, gettando le basi per la sua corsa agli Oscar.

Tra gli altri vincitori si fanno notare: Will Smith, premiato come miglior attore per il biopic King Richard, a Rachel Zegler il premio per la miglior attrice per il musical di Steven Spielberg West Side Story, oltre al film iraniano A Hero che ha vinto nelle categorie Miglior script e Miglior film internazionale.