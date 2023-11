Sabato nel mondo si è protestato contro il genocidio dei palestinesi che Israele sta mettendo in atto sia Gaza che in Cisgiordania.

Si è protestato in Canada...

Si è protestato in Sud Africa...

Massive pro-Palestine protest in Cape Town, South Africa. pic.twitter.com/pwNQfiHq35 — Clash Report (@clashreport) November 11, 2023

Si è manifestato in Norvegia...

Pro-Palestine protest at the Oslo station, Norway! pic.twitter.com/EFk4TTweVi — Ashok Swain (@ashoswai) November 11, 2023

Addirittura persino in piazza del Popolo a Roma, tra l'altro, il Pd pretende di aver manifestato a favore dei palestinesi, ma rigorosamente senza bandiere palestinesi, perché altrimenti sarebbe stato antisemitismo!!!

Ma nel mondo., per fortuna, non ci sono solo i pagliacci del Partito Democratico, come dimostra quanto accaduto a Londra dove sono scese in piazza centinaia di migliaia di persone per denunciare il genocidio messo in atto da Israele e per chiedere un immediato cessate il fuoco.

Quante erano? Più di 300mila, ma non secondo gli organizzatori... secondo la polizia!







Crediti immagine: twitter.com/abdel_sttar/status/1723332399243690419/photo/1