Si è concluso a Portimao il secondo giorno di test ufficiali per la MotoGP in vista del primo dei 21 gran premi della stagione 2023, programmato sulla stessa pista portoghese per il prossimo 26 marzo.

Anche nella seconda giornata Bagnaia e la Ducati sono stati protagonisti, facendo segnare anche il nuovo record della pista con il tempo di 1:37.968. Il pilota italiano ha stabilito il nuovo primato alla fine della sessione pomeridiana, dopo averlo abbassato già in mattinata.

Fabio Quartararo, su Yamaha, è sembrato oggi in netta ripresa dopo un inizio incerto del 2023, piazzando il terzo miglior tempo a poco più di 3 decimi dal campione del mondo. Davanti a lui, più veloce di 38 millesimi, la Pramac di Zarko.

Anche se il fine settimana portoghese ha offerto molti spunti di riflessione, alla fine sono ben sette le moto Ducati che troviamo trai i primi otto migliori tempi do oggi:

01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1:37.968

02. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) - +0.296

03. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - +0.334

04. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) - +0.342

05. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) - +0.383

06. Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) - +0.405

07. Alex Márquez (Gresini Racing MotoGP™) - +0.434

08. Jorge Martín (Prima Pramac Racing) - +0.466

09. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) - +0.512

10. Aleix Espargaró (Aprilia Racing) - +0.601