DOMENICA LA FINALE AL TENNIS CLUB CITTÀ DEI TEMPLI A VILLASETA. UN TORNEO CHE COSTITUISCE PATRIMONIO SPORTIVO DELLA NOSTRA REGIONE

Il memorial Alfonso Pantalena è giunto al XXXVIII anno. Un torneo che certamente rappresenta una pietra miliare del tennis agrigentino e Siciliano. Tanti sportivi hanno partecipato a questa edizione che l’andamento climatico ha fatto sembrare un torneo estivo.

La cornice del Tennis Club Città dei Templi è sempre impeccabile e consente uno svolgimento ottimale e partecipato di tutte le partite. Alessandro Platania è come sempre coinvolto a doppia mandata con questo torneo sia in qualità di organizzatore che come amico personale dell’indimenticato Alfonso Pantalena.

Dopo le varie partite che si sono svolte dal 24 settembre, adesso è il momento delle finali.

Domenica pomeriggio si disputerà la finalissima alla presenza della famiglia Pantalena rappresentata da Roberta che segue questo torneo dal suo nascere.