L’ufficio Patrimonio di Palazzo dell’Aquila, guidato dal Dirigente Domenico Lombardo, ha pubblicato l’avviso per la locazione temporanea d’una porzione del compendio immobiliare denominato “ex Stazione Ferroviaria” da destinare ad area di parcheggio pubblico e privato: si tratta dell’area, già assegnata all’AST per il ricovero dei mezzi.

Il Comune, in esecuzione ad una delibera di Giunta municipale, intende procedere alla locazione degli immobili in questione, a carattere temporaneo e condizionata all’immediato rilascio degli stessi, una volta che scatteranno gli interventi di riqualificazione dell’area. Chi presenterà l’offerta migliore (la scadenza è il prossimo 8 agosto), potrà utilizzare tale ampio spazio (quasi 4500 mq) per realizzare un parcheggio con possibilità di predisporre al loro interno stalli a pagamento per pullman ed eventuali ulteriori servizi.

L’area è ovviamente solo una parte del compendio immobiliare di più ampie dimensioni, esteso circa mq 27.010, costituente l’ex scalo merci della vecchia stazione di Milazzo, ormai di proprietà comunale, con accesso da Piazza Marconi.

Oltre al piazzale direttamente accessibile dalla viabilità principale e dotato dei servizi essenziali (acqua, luce, allaccio alla rete fognaria), presenta una consistenza immobiliare caratterizzata da aree parzialmente attrezzate e ricoperte da vegetazione e in parte occupate dai binari costituenti il vecchio rilevato ferroviario. Sono poi presenti due piccoli manufatti utilizzabili a magazzino/ufficio.

Il canone annuale determinato dal Comune ammonta ad € 24.564,00. Nei mesi scorsi era stato pubblicato già un primo bando senza però procedere all’aggiudicazione, perché l’unica offerta è stata presentata fuori termine.