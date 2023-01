In questi anni alcuni preti anglicani hanno chiesto di essere accolti nella Chiesa cattolica. Sta continuando questo fenomeno e come è vissuto dalla Chiesa anglicana?

"La mia arcidiocesi di Birmingham, come molte altre in Inghilterra, ha accolto ex sacerdoti anglicani che sono stati ordinati sacerdoti cattolici. Questi uomini hanno dato un contributo molto prezioso alla diocesi, hanno portato molta esperienza e una ricchezza di approccio per cui possiamo essere molto grati" (da settimananews.it).

Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati commenta il testo di Jan Nowotnik è sacerdote dell’arcidiocesi di Birmingham, vive a Londra e attualmente è direttore dell’Ufficio ecumenico e missionario nazionale presso il Segretariato della Conferenza dei vescovi cattolici di Inghilterra e Galles (CBCEW).

Lavora a livello ecumenico con fratelli e sorelle di altre comunità cristiane al fine di costruire buone relazioni e di promuovere il dibattito teologico. Lo scorso mese ho avuto l’opportunità di chiedergli come sta andando il dialogo tra le Chiese cattolica e anglicana nel Regno Unito.

I preti sposati italiani si chiedono quando potranno essere estese ai preti sposati cattolico-romani le stese prerogative concesse ai sacerdoti sposati della Chiesa Anglicana riammessi al ministero sacerdotale nella Chiesa Cattolica.





Fonte: sacerdotisposati.altervista.org