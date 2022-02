"Come ci aspettavamo, il Torino ha avuto una partenza molto aggressiva, che non siamo riusciti a contrastare da subito. Era qualcosa che avevamo messo in conto, soprattutto tenendo presente quanto il fattore campo influisca sui granata. Abbiamo quindi cercato di sorprenderli andando uomo a uomo su tutto il campo, in maniera speculare alla loro formazione. Dovevamo necessariamente dare qualcosa in più per uscire da un periodo in cui ci siamo sentiti con l’acqua alla gola.Non vogliamo guardare la classifica, perché abbiamo ancora una partita in meno, ma soprattutto perché dobbiamo mantenere il morale alto ed accettare che in alcune partite è normale avere difficoltà. Al primo match più vicino alla nostra portata, abbiamo conquistato una bella vittoria, pur soffrendo.Dobbiamo tenere presente che in questa stagione abbiamo deciso di stravolgere la nostra formazione con tanti innesti, per cui ritrovare l’anima della squadra è un processo che richiede del tempo. La nostra sfida non è tanto l’espressione tecnica, quanto la tenuta mentale. Mi è piaciuto molto vedere i ragazzi entusiasti per questa vittoria, così come vorrei vederli arrabbiati in caso di sconfitta".

Così Paolo Zanetti, ha commentato l'ottima prestazione della sua squadra dopo la vittoria ottenuta da Venezia per 2-1 sul campo del Torino, recuperando persino lo svantaggio iniziale.



Per l'allenatore granata, Ivan Juric, la sconfitta è dura da digerire:

"I primi venti minuti abbiamo fatto benissimo e abbiamo dominato. Poi loro hanno cambiato, si sono messi col 3-4-3, hanno pareggiato, si sono chiusi e noi abbiamo fatto fatica, mancando in brillantezza. I ragazzi però hanno dato tutto, ho poco da rimpoverare: è stata una partita ingannevole e l'abbiamo pagata cara. Certe situazioni ci girano male e non siamo stati bravi a riportarla dalla nostra parte. Così si è perso tanti punti".

Poi Juric ha commentato l'episodio che poteva cambiare le sorti del match, il gol annullato al 'Gallo' Belotti dal Var per un fuorigioco millimetrico: "A volte è difficile commentare certi episodi. Contro il Sassuolo hanno battuto fallo laterale quindici metri avanti e abbiamo preso gol. Se quello di Belotti è fuorigioco... non lo so. Belotti era dietro. Sono cose gravissime, come quella contro il Sassuolo. Sono cose difficili da spiegare".

L'episodio cui si riferisce Juric si registra al 90', dopo che Belotti ha realizzato la rete del 2-2. Guia viene richiamato dal VAR a rivedere l'azione al monitor in campo per valutare la posizione di fuorigioco di Pobega, che viene ritenuta attiva, tanto da aver potuto influenzare il gol che così viene annullato.

A inizio gara era partito meglio il Toro che è passato in vantaggio con Brekalo e per 30' ha dominato la partita, ma nel finale di tempo, il Venezia ha trovato il pari con Haps e nella ripresa, alla prima azione utile, si è portato in vantaggio con Crnigoj servito da Aramu.

Il Venezia ritrova così la vittoria in campionato dopo tre mesi, e in classifica va a 20 punti, quart'ultimo, ma allungando su Genoa e Salernitana. Il Torino rimane decimo a quota 32.