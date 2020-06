A distanza di 3 mesi l’Italia si rilassa e, di concerto con il mondo, sembra voler spiccare il volo della ripresa: ma siamo realmente consapevoli di quanto sia pericolosa l’oscillazione del dato pandemia nel mondo? Vediamo insieme una breve sintesi del trend nel mondo, oggi 19 giugno 2020.

India: l’epidemia viaggia a velocità record nel secondo paese più popolato del pianeta. Oltre 2000 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, soltanto a Nuova Dehli si contano 400 morti in più. L’India aveva riaperto tutto per non frenare l’economia dopo 10 settimane di lockdown, ed oggi, vista l’inadeguatezza del sistema sanitario,mette a disposizione 500 vagoni di 50 treni delle Ferrovie dello Stato sui binari morti della stazione di Vihar, come ospedali per i malati Covid. Allarmato il Governo tedesco, invita i suoi concittadini residenti in India, a voler rientrare immediatamente in patria.

USA: 840 nuovi decessi nelle ultime 24 h., nell’Oregon, Texas, Oklaoma, Florida, 21 stati incrementano la curva pandemica, mentre gli altri 21 la negano, totale morti 117.033. E mentre il Covid non si arresta, il Wall Street Journal, in appoggio a Donald Trump, scrive: “ Nonostante gran parte della stampa americana tenta di spaventare la popolazione, l’approccio americano al Corona sta avendo un gran successo … etc.”, preparando così la campagna elettorale del Presidente a Tulsa (Oklaoma) : comizio che prevede 20mila posti e per i quali la campagna Trump ha chiesto di far firmare ai partecipanti una liberatoria in caso di possibili contagi …

Pechino: Epidemia in ascesa. Negli ultimi giorni 137 nuovi casi ma nessun decesso, mentre il lockdown è per 90mila persone residenti nelle comunità metropolitane e limitrofe. Cancellati il 60% dei voli commerciali.

Iran: salgono a 197.647 i casi Covid19, 2596 nuovi contagi nelle ultime 24ore, le nuove vittime sono 87 ma dal Governo centrale affermano che il dato si mantiene stabile.

Ucraina: ben 829 nuovi casi tra ieri e oggi, in 24 ore si conteggiano 23 morti

Nuova Zelanda: a 8 giorni dalla dichiarazione totalmente “Covid Free” , due nuovi casi di infezione per due donne che provenivano dal Regno Unito.

Per finire è interessante il dato odierno della Germania con la città universitaria di Gottinga ( bassa Sassonia): 110 nuovi casi e ben 700 persone in quarantena. Mentre a Berlino si registra una situazione critica nel quartiere di NeuKoeln con 70 nuovi contagi (per lo più rumeni che hanno innescato tensioni all’interno della popolazione tedesca), il governo federale e i Landers decidono di prorogare nei prossimi mesi le misure di restrizione per contrastare la pandemia. Anche nel Nord Reno Vestfalia, a Gueterslah, 657 nuovi contagi ed altri piccoli focolai in altre regioni tedesche.