La seconda giornata di test ufficiali MotoGP a Sepang per la stagione 2025 ha regalato emozioni e sorprese, con Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) che ha chiuso con il miglior tempo in 1:57.210. Nove piloti hanno abbassato il muro di 1:57, confermando un lotto di punta estremamente competitivo. Con soli 114 millesimi di ritardo, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) si è piazzato secondo, migliorando la sua prestazione rispetto alla prima sessione.

Le Yamaha hanno dimostrato un passo convincente, piazzando tre moto in top ten: oltre a Quartararo, Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) ha conquistato l'ottavo tempo, mentre Jack Miller (Prima Pramac) ha chiuso decimo. Meno fortunato Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), solo 13°, segno che c'è ancora lavoro da fare per la casa giapponese.

A stupire è stata la Ducati di Alex Marquez (Gresini Racing), terzo a 130 millesimi da Morbidelli, e soprattutto il rookie Fermin Aldeguer, quarto con la GP24 del team satellite, staccato di appena 205 millesimi. Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) ha completato la top five, nonostante una scivolata in curva 15: «Soddisfatto dei progressi», ha commentato il campione del mondo. Più complicata, oggi, la sessione di pronve per Marc Marquez con l'altra moto ufficiale di Borgo Panigale, vittima di un problema tecnico in curva 2 e di una caduta in curva 9, che lo hanno relegato al 14° posto.

Joan Mir (HRC Castrol) ha fatto segnare il sesto tempo, nonostante un inconveniente durante il giro veloce: «Mi è finita la benzina, ma il potenziale c'è», ha spiegato lo spagnolo. Dietro di lui, Johann Zarco (Castrol Honda LCR, 12°) e Luca Marini (Honda HRC Castrol, 15°) devono ancora trovare il giustro assetto, mentre il rookie Somkiat Chantra (Idemitsu Honda LCR) mostra progressi costanti.

In casa KTM, Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) ha terminato settimo nonostante una caduta e un problema tecnico, dimostrando perché è considerato uno dei talenti più promettenti. Brad Binder (Red Bull KTM) è undicesimo, mentre Maverick Viñales (Aprilia) e Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) lottano per entrare in top ten.

Aprilia Racing ha concentrato il lavoro di sviluppo su Marco Bezzecchi, oggi nono, mentre il collaudatore Lorenzo Savadori ha raccolto dati preziosi per la RS-GP. Il rookie Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) continua ad ambientarsi, accumulando chilometri preziosi.

Dopo un giovedì ricco di colpi di scena, la MotoGP torna in pista domani per la terza e decisiva giornata di test. La sessione inizierà ancora una volta alle 3:00 ora italiana, con i team alla ricerca degli ultimi ritocchi prima del via ufficiale previsto a inizio marzo.





Crediti immagine: x.com/PeccoBagnaia/status/1887470349413196191/photo/1