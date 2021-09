Primo discorso di Biden alle Nazioni Unite, quest'oggi, in occasione della 76esima Assemblea Generale. Discorso in cui il presidente degli Stati Uniti ha definito i prossimi dieci anni come decisivi per il futuro del mondo, promettendo pertanto una più stretta collaborazione con gli alleati per affrontare al meglio i problemi che già sono sul tavolo, a partire dal cambiamento climatico.

Biden ha promosso un maggiore sostegno alla democrazia e alla diplomazia, dichiarando, evidentemente rivolgendosi in primo luogo ai Paesi alleati: "Dobbiamo lavorare insieme come mai prima d'ora".

Ovviamente, il discorso del presidente degli Stati Uniti è stato molto più articolato... ma il contenuto, nella sostanza, è quello riassunto con la frase precedente. Come valutarlo?

La promessa di aumentare i finanziamenti per il clima per i Paesi in via di sviluppo a 11,4 miliardi di dollari entro il 2024 farà sì che gli Stati Uniti metteranno sul piatto poco più della metà di quanto l'Unione europea si è impegnata fare.

Biden ha lasciato l'Afghanistan senza un precedente coordinamento con i Paesi alleati, nonostante la missione al momento del ritiro comprendesse truppe provenienti da 36 nazioni.

Tune in as I deliver remarks before the 76th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/3i8ONT13G7 — President Biden (@POTUS) September 21, 2021

La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver siglato un accordo con il Regno Unito per fornire all'Australia sottomarini a propulsione nucleare, facendo andare in bestia la Francia, che con l'Australia aveva già in corso un contratto per la fornitura di 12 sottomarini convenzionali. Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha definito il patto tra Usa, Uk e Australia (AUKUS) "una pugnalata alle spalle", richiamando i propri ambasciatori a Washington e Canberra.

E a proposito della pandemia, l'amministrazione Biden è stata criticata da più parti, a livello internazionale, sia per essersi opposta ad una equa distribuzione dei vaccini Covid che per le restrizioni di viaggio non applicate in modo reciproco nei confronti di molte nazioni.

E adesso Biden propone gli Stati Uniti come guida alle "più grandi sfide del nostro tempo", compreso il rispetto della dignità e dei diritti degli esseri umani... con le sue guardie di frontiera che in questi giorni sono state fotografate mentre frustavano i migranti che cercavano di attraversare il confine con il Messico?

E Biden avrebbe dovuto essere migliore di Trump?