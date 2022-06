CHIARA TAIGI - APPUNTAMENTO su RAI UNO



Sabato 4 Giugno 2022 ORE 9:30

Programma RAI UNOMATTINA IN FAMIGLIA

Chiara Taigi andrà in diretta su RAI UNO nel programma UnoMattina in Famiglia con un omaggio musicale esclusivo ed originale sulla prima rete nazionale dedicato all'estate 2022, in compagnia di Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi inaugura l'apertura della stagione estiva con un omaggio della lirica alla tradizione popolare italiana in RAI e con l'annuncio di serie di appuntamenti artistici internazionali e nazionali.

Un nuovo appuntamento di Chiara Taigi su RAI UNO con molte sorprese e di grandi novità, che promette un passaggio di grande divertimento ed emozione in un programma storico della RAI, programma creato da Michele Guardì con i suoi oltre trentanni di trasmissioni ci accompagna ancora oggi nei più svariati temi dalla cultura all'attualità e allo svago.

“La Cultura, la Lirica e la Sinfonica ritornano questa estate a donare la bellezza delle emozioni in musica, a farci riflettere con il fascino delle locandine e dei teatri, a far guardare il mondo con altri occhi. Che il ritorno della musica ispiri come sempre il pensiero e porti un nuovo messaggio di Serenità per tutti.”

