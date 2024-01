Il brano del cantautore sugli stores digitali e dal 12 gennaio nelle radio

“Orfeo ed Euridice” è una canzone scritta dal poliedrico cantautore Michele Baldo (in arte Michele Bo) che trova le sue basi nell’omonimo mito greco. Il singolo è sui principali stores digitali e dal 12 gennaio nelle radio. È un brano molto contemporaneo, metafora dell'oppressione che i potenti infliggono ai deboli, in una società in cui il divario fra le classi sociali è in continuo aumento. Questi ultimi vogliono semplicemente condurre un’esistenza felice, ma non gli è concesso dai primi, “per lor’ diletto”.

Il mito parla di una giovane coppia che viveva a pieno la passione del proprio amore, interrotta bruscamente dalla morte di Euridice, morsa da un serpente. Orfeo disperato canta per la sua amata tanto da commuovere gli dèi, persino Ade, che gli consente di riportare la sua amata alla vita, ad una condizione, nell’attraversare il regno dei morti, durante la via del ritorno con la sua amata Euridice al suo seguito, non dovrà mai voltarsi a guardare il viso della donna che faceva palpitare il suo cuore. Sfortunatamente, quando i due innamorati erano quasi giunti alla fine del travagliato viaggio, Orfeo che era emerso dal regno degli inferi si gira speranzoso di vedere finalmente la sua amata, ma in quel momento Euridice non era ancora completamente emersa nel mondo dei vivi, e in un istante lei si dissolse scomparendo per sempre. Da quel momento lui non sarà più in grado di vederla nuovamente.

L’omonima canzone riprende il mito ed è divisa in due atti, scritta nell’Ottobre 2022 da Michele Baldo, in arte Michele Bo, artista emergente classe 1997. Il primo atto vede Euridice, interpretata da Elisabetta Fossati, cantare nel momento dell’attesa speranzosa dell'arrivo del suo amato Orfeo negli inferi per riportarla di nuovo alla vita e alle passioni di un tempo. Il secondo atto è cantato da Orfeo, interpretato dall’autore del brano, nel momento successivo alla scomparsa definitiva dell’amata. Egli si dispera e afflitto dagli eventi grida all’ingiustizia del fato. La tensione del brano trova però uno spiraglio di luce nei versi finali, in cui, discostandosi dal mito, Orfeo trova una consapevolezza e sconfigge così il volere divino di separare i due amanti: Euridice, infatti, vive ancora nel suo cuore e nei suoi ricordi.



Classe 1997, Michele Baldo, in arte Michele Bo, è un brillante studente italiano espatriato all'estero, ora ad Abu Dhabi dove lavora come ingegnere di intelligenza artificiale. Ma l'Italia la porta nel cuore e la cultura del suo paese natale non può che manifestarsi nella musica e nella poesia. Aspirante cantautore, il suo primo brano “Pasticciotta alla crema” è uscito il 6 giugno. Michele fa parte dei tanti cervelli in fuga. Laureato in informatica nel 2020 all'Università di Trento e in neuroscienze cognitive nel 2022, con un periodo di ricerca tesi ad Amsterdam, vola a dicembre dello stesso anno ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove viene assunto in un centro di ricerca per lavorare sulle frontiere delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale. Ma nel tempo libero, tra un esperimento e l'altro, una duna di sabbia e l'altra, un po' di mare e qualche trasferta a Dubai, la sua passione è la musica. Michele scrive da quando era solo un adolescente, ma solo recentemente ha preso seriamente questa passione.



