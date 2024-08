SKY - Napoli, Lazio su Folorunsho: ecco cosa serve per realizzare la trattativa

Come noto, Folorunsho, rientrato a Napoli dopo il prestito al Verona, non rientra nei piani di Antonio Conte per questa stagione. Così, il centrocampista azzurro sembra prossimo a lasciare l'azzurro. Su di lui, interesse della Lazio, che sta andando avanti. La Lazio vorrebbe regalare come rinforzo a Baroni Folorunsho a centrocampo. L'interesse sta proseguendo per il giocatore, in uscita dal Napoli. Al momento, non è detto che la trattativa possa andare in porto, nel caso, le società dovranno lavorare rigurdo la formula del trasferimento. Per realizzare la trattativa, il Napoli dovrebbe andare incontro alle esigenze attuali della Lazio, con un trasferimento nel caso del prestito biennale, con obbligo di riscatto.

SKY - Chelsea, si riaccende l'interesse per Osimhen: possibile scambio con Lukaku

Ore calde per il mercato del Napoli, mentre il direttore sportivo Manna si trova a Londra per trattare con il Chelsea per Lukaku e Gilmour, i blues hanno riaccceso il loro interesse per Victor Osimhen. Victor Osimhen, dopo non aver preso parte all'impegno di Coppa Italia del Napoli contro il Modena (vinto ai rigori), si è allenato in mattinata a Castel Volturno, a un orario diverso rispetto ai compagni. Mentre la società attende per una possibile offerta last-minute da parte del Paris Saint-Germain, si è ravvivato l'interesse da parte del Chelsea. Il club londinese, infatti, è alla ricerca di un centravanti, ed è arrivato l'ok da parte dello staff tecnico per spingere su Osimhen. L'attaccante nigeriano aprirebbe al trasferimento al Chelsea ma non in prestito come era stato ipotizzato da alcuni media inglesi qualche settimana fa, ma a titolo definitivo, e quindi vi sarebbe da trattare sull'ingaggio, decisamente più alto rispetto ai massimali di stipendio che il Chelsea ha al momento nella rosa. Così, la possibilità di riattivare uno scambio a titolo definitivo, o al massimo di prestiti con obblighi di riscatto, con Lukaku, oltre a un importante conguaglio a favore del Napoli, può tornare di nuovo sul tavolo dei due club.



MERCATO - Schira: "Napoli, colloqui positivi con il Chelsea per Lukaku, ecco i dettagli"

"Colloqui positivi oggi tra il Napoli e il Chelsea per Romelu Lukaku. Big Rom vuole e spinge per unirsi al Napoli (già concordati i termini personali per un contratto fino al 2027 con uno stipendio di € 6,5M/anno + bonus come rivelato un mese fa) e il Napoli è abbastanza fiducioso di finalizzare", scrive l'esperto di mercato Nicolò Schira su X.



SKY - Napoli-Brescianini, affare sfumato: l'Atalanta ha garantito l'obbligo di riscatto

Su Sky Sport 24, nel corso di 'Speciale mercato', Davide Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del Napoli: "Oggi il Napoli ha dovuto ingerire due notizie non positive: Brescianini che sembrava un nuovo acquisto quasi sicuramente andrà all’Atalanta, Cajuste che era ormai del Brentford, dopo le visite mediche, è saltato. Il Napoli aveva trovato l’accordo totale col Frosinone per il centrocampista ex Milan, ma dopo le visite mediche sostenute sono cambiate le condizioni riguardanti l’obbligo di riscatto. A quel punto l’Atalanta da sempre sul giocatore ha dato un’accelerata. Il club bergamasco ha fatto l’offerta giusta al Frosinone molto simile a quella del Napoli, dando però la certezza dell’obbligo di riscatto che ha convinto il ds del Frosinone Angelozzi. Ora Brescianini sosterrà le visite mediche anche con l’Atalanta”.