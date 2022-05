È stato di Charles Leclerc il miglior tempo nelle libere del venerdì nel sesto appuntamento con la Formula 1 del 2022, il GP di Spagna sul circuito di Barcellona.

Con il tempo di 1:19.670, il pilota della Ferrari ha fatto meglio di un decimo e di due decimi delle due Mercedes, rispettivamente, di Hamilton e Russell che, come negli Stati Uniti, stanno iniziando a dare segni di ripresa.

Quarto tempo per l'altro ferrarista, Carlos Sainz, mentre è quinta, anche se a poco più di soli 3 decimi, la Red Bull di Max Verstappen, che comunque sul passo gara ha dimostrato di essere più che a posto, tanto da risultare più veloce di mezzo secondo rispetto alla Ferrari del monegasco che, con le gomme medie, si è lamentato più volte via radio del loro rapido consumo.

Il risultato della Mercedes, comunque da confermare nel resto del weekend, è il frutto degli aggiornamenti introdotti in Spagna che dovrebbero aver limitato l'effetto delfino che rendeva inguidabile la vettura a velocità elevate.

Anche la Ferrari ha presentato delle modifiche al fondo della vettura, e lo stesso ha fatto la Red Bull che ha limato ulteriormente il peso della sua monoposto di circa 4 kg che, sul giro, dovrebbero equivalere a circa 0,14 secondi.

Sesto miglior tempo per la Alpine di Alonso, seguito da Sergio Perez con l'altra Red Bull, davanti a Sebastian Vettel, con la Aston Martin che si è presentata a Barcellona addirittura con una nuova carrozzeria approvata dalla FIA, ma su cui la scuderia austriaca ha avuto da ridire, per la somiglianza! Ocon (Alpine) e Schumacher (Haas) completano l'elenco dei piloti con i migliori dieci tempi.

Anche McLaren e Alfa Romeo hanno presentato importanti aggiornamenti, ma non hanno avuto, almeno per oggi, dei riscontri confortanti, la prima con un fuori pista per Lando Norris e la seconda con la rottura della macchina di Valtteri Bottas.