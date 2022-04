Il presidente boliviano Luis Arce ha effettuato una visita ufficiale a Buenos Aires per incontrare il suo omologo argentino Alberto Fernández e siglare una serie di accordi commerciali bilaterali, il più importante dei quali riguarda le forniture di gas: la Bolivia è disposta a dare all’Argentina nei mesi invernali 16 milioni di metri cubi al giorno concedendo un prezzo concorrenziale.

Il guadagno per La Paz sarà in maggiori introiti mentre l’Argentina dovrà però convincere il Brasile a rinunciare a una parte delle forniture boliviane. Un altro accordo è il il memorandum di intesa e cooperazione su litio ed evaporati, per lo scambio di informazioni e conoscenze scientifiche e tecnologiche per aumentare lo sviluppo e l’indipendenza energetica.