Anche in questo venerdì di Assen, per il GP d'Olanda, Francesco Bagnaia (Ducati) ha realizzato il miglior tempo nelle libere della MotoG, sul circuito del Motul TT, con il tempo di 1:33.274, precedendo, nell'ordine, Aleix Espargaro (Aprilia Racing)in ritardo di 178 millesimi e il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), in ritardo di 350 millesimi.

Tempi fatti segnare nel pomeriggio, visto che la sessione mattutina è stata caratterizzata dalla pioggia, con le Ducati di Bagnaia che comunque, anche in quel caso, avevano dettato il passo.

Miller, nel pomeriggio, ha comunque fatto segnare il quinto tempo alle spalle di Alex Rins (Suzuki), mentre il compagno di squadra Joan Mir è sesto, davanti a , Maverick Viñales (Aprilia), Brad Binder (Red Bull KTM), Zarco (Pramac) e Bezzecchi (VR46) che chiude la top ten.



Al momento, Enea Bastianini (Gresini Racing), con il tempo di in 1:34.316, è il primo degli esclusi dalla Q2.

Sabato, FP4 e qualifiche a partire dalle 13:30.



Questi i primi dieci migliori tempi del venerdì:



01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1:33.274

02. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.178

03. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.305

04. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.337

05. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.559

06. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.625

07. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.664

08. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.853

09. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 1.012

10. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 1.038