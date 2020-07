«Agli animali non serve. Alle piante non serve. Al mare non serve. Alla natura non serve. Alle strade non serve. Al nostro ambiente non servono. #buttalibene. Mascherine e guanti monouso stanno già inquinando il nostro ambiente. Non lasciarli mai in giro. Quando puoi adopera quelli riutilizzabili. Getta sempre tutto nell’indifferenziata. E’ il tuo aiuto quello che serve!».

Nel video-montaggio proposto le immagini, il Backstage e lo Spot Televisivo a cura dell’Ufficio Comunicazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per la Campagna di sensibilizzazione “alla natura non servono”, sul riuso e corretto smaltimento di guanti e mascherine, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del mare con protagonista l’attore Enrico Brignano.