Visti gli interessanti tassi di partecipazione raggiunti dal sondaggio terminato a fine ottobre, Funivie.org ha approntato un secondo sondaggio dedicato agli sciatori. Obiettivo quello di tracciare una panoramica del possibile andamento della stagione, che in ogni caso è già stata fortemente penalizzata dalla chiusura natalizia, per consentire ad albergatori ed impiantisti di organizzarsi.

È ormai cosa nota a tutti che i risultati delle restrizioni del periodo delle feste abbiano dato risultati inferiori a quelli attesi, il numero di morti giornalieri e di occupazione delle terapie intensive infatti non accenna a calare sensibilmente, nonostante le zone rosse istituite per le festività natalizie. In molte regioni l’apertura delle scuole è stata nuovamente procrastinata a fine gennaio dai singoli governatori e, al momento in cui scriviamo, l’apertura degli impianti è stata rinviata al 18 gennaio subordinandola ad una nuova approvazione, da parte del comitato tecnico scientifico, di linee guida che accomunano il trasporto in cabine al trasporto pubblico.

Era quindi il momento di capire a quali condizioni gli italiani fossero ancora disponibili a pensare alle settimane bianche, ed è questo che ha motivato il sondaggio, di cui si è colta l’occasione anche per aggiungere alcune domande di contorno interessanti per capire il contesto globale in cui inserire il discorso vacanze.

Il sondaggio, totalmente anonimo, è aperto fino a domenica 10 gennaio ed è raggiungibile all'indirizzo: https://forms.gle/pB15cacRVZ6Y1H7p9

I risultati verranno pubblicati lunedì 11 gennaio, in forma anonima anche con le singole risposte, in modo da poter essere utilizzati, tramite filtri multipli e incrociati, per studi più approfonditi.