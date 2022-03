La guerra in Serbia, l'invasione dell'Afghanistan per allontanare dal Paese i talebani salvo poi consentir loro di riprendere il potere dopo 20 anni, la guerra in Iraq per cercare armi di distruzione che non esistevano e che ha finito per favorire la creazione del cosiddetto Stato Islamico, il supporto alla "primavera araba" che è alla radice della guerra in Siria...

Queste "imprese" delle democrazie occidentali vengono prese ad esempio dalla propaganda russa per giustificare l'invasione dell'Ucraina, descritta come operazione per denazificare e smilitarizzare quella nazione.

Per questo i russi dicono, ma come? voi occidentali avete fatto tutto questo e volete darci lezioni di democrazia per qualche "Grad" su Tskhinvali o per aver annesso la Crimea?

Oggi, il futuro del nuovo mondo è nelle mani dei soldati russi: stanno combattendo per questo. Le differenze abissali tra ciò che fanno Russia e Stati Uniti in situazioni simili sono evidenti anche ai più accaniti oppositori del Cremlino. I nostri aerei non bombardano a tappeto le città, come hanno fatto gli americani in Jugoslavia, Afghanistan e Iraq. Allo stesso tempo, il nostro esercito ha la capacità di distruggere qualsiasi obiettivo in Ucraina: i recenti attacchi lo hanno dimostrato molto chiaramente. Ma la Russia agisce in modo diverso e cerca di ridurre al minimo le vittime tra i civili. E per questo motivo, le nostre truppe sono costrette ad entrare nelle città dove un cecchino può nascondersi dietro qualsiasi finestra. Pertanto, ogni soldato che ha dato la sua vita lì lo ha fatto, tra le altre cose, per salvare la vita di pacifici ucraini. Ecco perché l'operazione durerà esattamente il tempo necessario per completarla. Non c'è assolutamente bisogno di correre.Quando sarà finita, parleranno i diplomatici. Dovranno determinare l'architettura di sicurezza del nuovo mondo, sviluppare meccanismi che saranno più perfetti di quelli che operavano prima. Alcuni di essi dovranno essere ripensati, mentre altri, ad esempio il Trattato sulle forze nucleari a medio raggio intermedio, dovranno essere ripresi . Una discussione estremamente importante si svolgerà intorno all'estensione del trattato START-3. Un argomento di discussione separato saranno le armi ipersoniche, in cui la Russia è significativamente più avanti di altri stati. Ma ora gli analoghi di questi accordi non saranno più solo documenti bilaterali per Mosca e Washington. Saranno letti con attenzione a Pechino , Delhi, Berlino, Parigi, Teheran, Riyadh... nelle capitali di tutti i Paesi che potranno avere un ruolo di responsabilità nel mondo che verrà, che non sarà più unipolare. Adesso, al Cremlino e a piazza Smolenskaya [ministero degli Esteri] stanno osservando da vicino come si comportano coloro che erano considerati alleati e coloro che invece erano considerati vassalli di Washington. ...È ovvio che tutti i membri della NATO non siano concordi nel sostenere l'Ucraina. L'ardore di molti Stati è stato raffreddato dalla prospettiva di confrontarsi con la Russia, che è pronta non solo a dichiarare i suoi interessi, ma anche a difenderli davvero. Sfortunatamente, l'Occidente non ha compreso bene le conseguenze dell'ignorare le argomentazioni che Vladimir Putin ha espresso 15 anni fa a Monaco di Baviera.

Questo è il condensato di uno dei tanti articoli che giornalmente vengono pubblicati sui media russi e che vengono utilizzati per convincere i cittadini di quella nazione di quanto sia buona e giusta l'invasione dell'Ucraina. Un pot-pourri di verità, reinterpretazioni e menzogne che comunque ci dimostra ancora una volta che il vero scopo di questa guerra è la volontà di Putin di voler riunificare la Russia smembratasi con lo scioglimento dell'URSS, una Russia che non può omologarsi sugli standard occidentali e che deve rifondarsi su valori che siano invece alternativi. Per questo, le sanzioni occidentali, per un certo verso, paradossalmente finiranno persino per essere funzionali al disegno di Mosca.

Come e quando finirà la guerra in Ucraina non lo sappiamo, ma quello di cui possiamo esser certi fin d'ora certi è che in meno di un mese la storia è tornata indietro di 50 anni e più. E non è una buona cosa.