La Roma sembra scatenata sul mercato e, con gli acquisti di Dybala e Wijnaldum, si candida fortemente a essere protagonista nel campionato che inizierà tra poco meno di due settimane.

Ma la squadra capitolina non si ferma qui, infatti il prossimo colpo potrebbe essere proprio il “Gallo” Belotti, che arriverebbe nella parte giallorossa della città per occupare il ruolo di vice Abraham.

Dopo gli acquisti la squadra allenata da Josè Mourinho si concentrerà sulle cessioni, tra le quali spicca quella di Jordan Veretout, ormai fuori dal progetto dell’allenatore portoghese, che si trasferirà alla corte di Igor Tudor a Marsiglia.

Questa potrebbe non essere l’unica cessione in casa Roma, infatti anche Nicolò Zaniolo è al centro di voci di mercato, con il ragazzo che potrebbe trasferirsi alla Juventus. Al momento sembrano essere solo voci ma chissà se con le cessioni di Arthur e Rugani, la Juventus non possa far partire l’assalto al talento italiano.

Il calciomercato è ancora lungo e non ci resta che aspettare per scoprirlo.