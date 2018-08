Sicurezza, tre arresti nel salernitano

Nella mattinata odierna, nel corso di un servizio straordinario finalizzato alla sicurezza, prevenzione e repressione dei reati in genere, militari della Compagnia Carabinieri di Eboli, hanno proceduto al controllo di innumerevoli pubblici esercizi e strutture ricettive nonché di persone socialmente pericolose. Nel corso del medesimo sono stati tratti in arresto le sottonotate persone resisi responsabili di reati contro il patrimonio la persona e la pubblica sicurezza.





In particolare:

1. C.M. classe 1993, originario e residente in Eboli, giusta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno per ripetute violazioni delle prescrizioni imposte nel precedente provvedimento. Il medesimo resosi irreperibile veniva catturato dopo articolate e serrate indagini per essere poi associato presso la casa Circondariale di Salerno.

2. I.C.F. classe 1982 di nazionalità romena, domiciliato in Santa Cecilia di Eboli, a seguito di esecuzione di mandato d’arresto europeo. Il medesimo condannato definitivamente dalla Magistratura Romena doveva espiare anni due e mesi sei di reclusione. Lo stesso dopo l’espletamento delle formalità di rito veniva associato presso la casa circondariale di Salerno.

3. R.A. classe 1945, originario e residente in Eboli, pregiudicato per reati di estorsione, detenzione abusiva di armi e gioco d’azzardo, a seguito di perquisizione domiciliare veniva arrestato per detenzione di una pistola cal. 32 con matricola abrasa e colpo in canna. Lo stesso veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari giusta disposizione dell’A.G. di Salerno.