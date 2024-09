Ursula von der Leyen ha annunciato la composizione (membri e ruoli) della nuova Commissione dell'Unione europea;

"Oggi ho incontrato la Conferenza dei presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo. In questo incontro ho presentato loro la composizione del nuovo collegio, basata sui miei orientamenti politici, su cui abbiamo lavorato insieme; settimane intense di negoziati con gli Stati membri.

So che vi è molto interesse sulla composizione, ma lasciatemi parlare prima del contenuto che ne definisce la struttura. Insieme, abbiamo definito le priorità fondamentali. Sono costruite attorno a prosperità, sicurezza, democrazia. Lo sfondo è: competitività nella transizione gemella, e sono molto interconnesse e trasversali.

L'intero collegio è impegnato nella competitività! Abbiamo eliminato i vecchi rigidi tubi della stufa.

Questa è una delle principali raccomandazioni del rapporto Draghi. Rafforzare la nostra sovranità tecnologica, la nostra sicurezza e la nostra democrazia. Costruire un'economia competitiva, decarbonizzata e circolare, con una transizione equa per tutti. Progettare una strategia industriale audace con innovazione e investimenti al centro. Rafforzare la coesione e le regioni europee. Sostenere le persone, le competenze e il nostro modello sociale. Garantire che l'Europa possa affermare i propri interessi e guidare il mondo. E questo si riflette nei titoli dei sei Vicepresidenti esecutivi.

Un altro principio: come afferma il trattato, ogni membro del collegio è uguale e ogni commissario ha la stessa responsabilità di realizzare le nostre priorità. Ciò significa che tutti i commissari devono lavorare insieme. In questo spirito, ogni vicepresidente esecutivo avrà anche un portafoglio su cui concentrarsi, per il quale dovrà lavorare con altri commissari. Perché ciò che riguarda la sicurezza riguarda la democrazia, ciò che riguarda l'economia riguarda la società e ciò che riguarda il clima e l'ambiente riguarda anche le persone e le imprese.

Ecco perché non abbiamo un livello extra di Vice-Presidenti. Struttura più snella, più interattiva e interconnessa.

Un altro argomento è l'equilibrio in generale. Che sia di genere, argomento o geografia.

Come vedrete, ora abbiamo 11 donne nel Collegio che propongo oggi. Ciò equivale al 40%. Quando ho ricevuto la prima serie di candidature eravamo sulla strada per circa il 22% di donne e il 78% di uomini. Ciò era inaccettabile. Quindi ho lavorato con gli Stati membri e siamo stati in grado di migliorare l'equilibrio al 40% di donne e al 60% di uomini. E questo dimostra che, per quanto abbiamo ottenuto, c'è ancora molto lavoro da fare. E con questo in mente ho assegnato sei vicepresidenti esecutivi.

Sei vicepresidenti esecutivi: quattro donne, due uomini. Tre provenienti da Stati membri che hanno aderito prima della caduta della cortina di ferro. E tre da Stati membri che hanno aderito dopo la riunificazione dell'Europa. Dai paesi baltici, nordici ed Europa orientale. Ministri e primi ministri. Background diversi. Ma tutti con un obiettivo comune: rendere l'Europa più forte.

Permettetemi quindi di presentarveli.

Teresa Ribera sarà Vicepresidente esecutivo di una transizione pulita, giusta e competitiva. Sarà inoltre responsabile della politica sulla concorrenza. Guiderà il lavoro per garantire che l'Europa resti sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'European Green Deal. E che decarbonizziamo e industrializziamo la nostra economia allo stesso tempo.

Henna Virkkunen sarà la Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. Sarà anche responsabile del portafoglio sulle tecnologie digitali e di frontiera. Chiederò a Henna di esaminare gli aspetti interni ed esterni della sicurezza. Ma anche di rafforzare le fondamenta della nostra democrazia, come lo stato di diritto, e proteggerla ovunque venga attaccata.

Stéphane Séjourné sarà il Vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la Strategia industriale. Sarà inoltre responsabile del portafoglio Industria, PMI e Mercato unico. Guiderà il lavoro per creare le condizioni affinché le nostre aziende prosperino, dagli investimenti e innovazione alla stabilità economica e alla sicurezza commerciale ed economica.

Come già sapete, Kaja Kallas sarà il nostro Alto Rappresentante e Vicepresidente. Siamo in un'epoca di rivalità geostrategiche e instabilità. La nostra politica estera e di sicurezza deve essere progettata tenendo presente questa realtà e deve essere più allineata con i nostri interessi. So che posso contare su di lei per mettere insieme tutto questo, e per essere il ponte tra le nostre politiche interne ed esterne. E per garantire che restiamo una Commissione geopolitica.

Sono anche molto felice di affidare il ruolo di Vicepresidente esecutivo per le persone, le competenze e la preparazione a Roxana Mînzatu. Avrà la responsabilità di competenze, istruzione e cultura, posti di lavoro di qualità e diritti sociali. Tutto ciò rientra nell'ambito della demografia. Roxana guiderà in particolare un'Unione delle competenze e il Pilastro europeo dei diritti sociali. Si concentrerà su quelle aree che sono cruciali per unire la nostra società.

Raffaele Fitto sarà Vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. Sarà responsabile del portafoglio che si occupa di politica di coesione, sviluppo regionale e città. Faremo affidamento sulla sua vasta esperienza per contribuire a modernizzare e rafforzare le nostre politiche di coesione, investimento e crescita.

Questo è il team dei Vicepresidenti esecutivi che lavoreranno a stretto contatto tra loro e con tutti i Commissari.

Today I’m presenting my team for the next five years.



A team of competent and motivated women and men ready to work together.



For a stronger Union.

For a more secure Europe.

For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024

E ora vorrei presentarveli tutti.

Inizierò qui con Maroš Šefčovič , al quale sono molto felice di affidare due ruoli. Sarà Commissario per il commercio e la sicurezza economica. Si tratta di un nuovo portafoglio che include anche la politica doganale. Gli ho anche affidato un secondo ruolo: Commissario per le relazioni interistituzionali e la trasparenza. Per questo secondo ruolo, riferirà direttamente a me.

Valdis Dombrovskis avrà anche un doppio ruolo. Sarà Commissario per l'economia e la produttività. Gli ho anche assegnato il ruolo di Commissario per l'attuazione e la semplificazione. Mi riferirà direttamente su questa parte del suo lavoro.

Dubravka Šuica sarà la Commissaria per il Mediterraneo. Le affido questo nuovo ruolo. Sarà anche responsabile del più ampio vicinato meridionale. Lavorerà a stretto contatto con Kaja Kallas , e molti altri Commissari, per sviluppare i nostri interessi comuni con la regione.

Olivér Várhely sarà Commissario per la Salute e il Benessere degli Animali. Sarà responsabile della costruzione dell'Unione Europea della Salute e del proseguimento del lavoro per sconfiggere il cancro e per la salute preventiva.

Wopke Hoekstra sarà il Commissario per il clima, Net Zero e Crescita Pulita. Continuerà a lavorare sull'implementazione e l'adattamento, sulla diplomazia climatica e sulla decarbonizzazione. E sarà anche responsabile della tassazione.

Andrius Kubilius sarà il Commissario per la Difesa e lo Spazio. Lavorerà allo sviluppo dell'Unione Europea della Difesa e al potenziamento dei nostri investimenti e della nostra capacità industriale.

Marta Kos, va notato che il governo della Slovenia ha suggerito Marta Kos come membro del collegio. La procedura di nomina che prevede la consultazione del parlamento nazionale per un parere non vincolante è in corso. Sarà Commissario per l'allargamento, responsabile anche per il nostro vicinato orientale. Lavorerà per sostenere l'Ucraina, proseguire il lavoro di ricostruzione e aiutare i paesi candidati a prepararsi all'adesione.

Jozef Síkela sarà il Commissario per le Partnership Internazionali. Guiderà il lavoro su Global Gateway e assicurerà che sviluppiamo partnership reciprocamente vantaggiose che investono in un futuro comune.

Costas Kadis sarà il Commissario per la pesca e gli oceani. Conto sulla sua esperienza per contribuire a costruire un settore resiliente, competitivo e sostenibile e presentare il primo Patto europeo per gli oceani.

Maria Luís Albuquerque sarà Commissaria per i servizi finanziari e l'Unione dei risparmi e degli investimenti. Ciò sarà fondamentale per rafforzare e completare la nostra Unione dei mercati dei capitali e garantire che gli investimenti privati ​​alimentino la nostra produttività e innovazione.

Hadja Lahbib sarà Commissaria per la preparazione e la gestione delle crisi. Si tratta di un altro nuovo portafoglio che si occuperà di resilienza, preparazione e protezione civile. Sarà responsabile della guida dei nostri sforzi sulla gestione delle crisi e sugli aiuti umanitari.

Magnus Brunner sarà il Commissario per gli Affari Interni e la Migrazione. Si concentrerà ovviamente sull'attuazione del Patto sull'Asilo e la Migrazione, ma anche sul rafforzamento dei nostri confini e sullo sviluppo di una nuova strategia di sicurezza interna.

Jessika Roswall sarà Commissaria per l'ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare competitiva. Avrà un compito importante per aiutare a preservare il nostro ambiente e mettere la natura nel bilancio. Aiuterà a sviluppare un'economia più circolare e più competitiva. E guiderà il lavoro sulla resilienza idrica, che è una grande priorità per gli anni a venire.

Piotr Serafin sarà il Commissario per il Bilancio, la lotta alle frodi e la Pubblica amministrazione. Risponderà direttamente a me e si concentrerà in particolare sulla preparazione del prossimo bilancio a lungo termine e sulla garanzia che abbiamo un'istituzione moderna per offrire servizi agli europei.

Dan Jørgensen sarà il Commissario per l'energia e l'edilizia abitativa. Il suo lavoro contribuirà ad abbassare i prezzi dell'energia, investire in energia pulita e garantire che riduciamo le nostre dipendenze. Sarà il primo Commissario per l'edilizia abitativa in assoluto, esaminando tutti gli aspetti, dall'efficienza energetica agli investimenti e alle costruzioni.

Ekaterina Zaharieva sarà Commissaria per la ricerca e l'innovazione. Dobbiamo mettere la ricerca e l'innovazione, la scienza e la tecnologia al centro della nostra economia. Ci aiuterà a garantire che investiamo di più e concentriamo la nostra spesa sulle priorità strategiche e sull'innovazione rivoluzionaria.

Michael McGrath sarà Commissario per la democrazia, la giustizia e lo stato di diritto. Gli ho affidato la responsabilità di portare avanti lo Scudo europeo per la democrazia. Guiderà inoltre il nostro lavoro sullo stato di diritto, la lotta alla corruzione e la tutela dei consumatori.

Apostolos Tzitzikostas sarà Commissario per i trasporti e il turismo sostenibili. È responsabile della mobilità di merci e persone. Si tratta di settori essenziali per la nostra competitività, ma anche per le nostre transizioni, per connettere le persone e guidare le economie locali.

Christophe Hansen sarà il Commissario per l'agricoltura e l'alimentazione. Avrà il compito di dare vita al rapporto e alle raccomandazioni del Dialogo strategico. E sulla base del Dialogo strategico svilupperà una Visione per l'agricoltura e l'alimentazione nei primi 100 giorni del mandato.

Glenn Micallef sarà Commissario per l'equità intergenerazionale, la cultura, i giovani e lo sport. L'equità intergenerazionale è un argomento trasversale. Riguarda tutti noi, e in particolar modo i giovani. Riguarda il giusto equilibrio in una società. E ho incaricato Glenn di sorvegliarlo.

Il messaggio chiave è che da qualsiasi parte veniamo, qualunque sia il nostro titolo di lavoro: dobbiamo lavorare tutti insieme. Faremo dibattiti aperti. Saremo tutti indipendenti nel pensiero e nell'azione. E ci prenderemo tutti la responsabilità di ciò che è stato concordato. Questo è il team che sto presentando oggi.

Su questa base, una volta ricevuta la lettera ufficiale del Consiglio in accordo con il Presidente della Commissione, il Parlamento europeo può procedere con le formali procedure per la nomina del nuovo collegio. Sempre in conformità con il suo regolamento interno".