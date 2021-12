C’è anche Milazzo tra i sei Comuni (gli altri sono Barcellona Pozzo di Gotto, Fiumedinisi, Gualtieri Sicaminò e San Filippo del Mela e Butera, quest’ultimo in provincia di Caltanissetta), che da venerdì 24 dicembre a venerdì 31 dicembre, compreso, saranno in «zona arancione»: lo prevede l’ordinanza appena firmata dal Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci su proposta del dipartimento regionale Asoe.

«Purtroppo l’incremento di casi positivi registrato nell’ultima settimana ha fatto sì che anche nella nostra città scattasse questa restrizione – afferma il Sindaco Pippo Midili – legata non tanto al numero dei contagi (sono 236) quanto alla percentuale elevata registrata negli ultimi sette giorni. Per chi ha gli strumenti previsti dalle norme (green pass e a altro) non cambia nulla, ma il mio invito è quello di rispettare ancora in maniera più rigida le prescrizioni in materia di distanziamento e di indossare la mascherina. È più di un obbligo, visto che la contagiosità del virus è aumentata. Rinnovo poi l’invito alla vaccinazione ed in particolare alla terza dose per far sì che il Covid possa essere almeno contenuto».

Si tratta di un provvedimento, che nel cuore delle festività natalizie non mancherà di addurre ripercussioni negative alla già precaria economia milazzese.