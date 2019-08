Cryptovalute, il Brasile studia un modo per disciplinare il settore

Da quando c'è stato il boom delle criptovalute, quasi due anni fa, il settore è stato sempre al centro delle polemiche per via della regolamentazione scarna che lo caratterizza.

Un fattore, quest'ultimo, che sta sempre più rappresentando un limite che impedisce alle crypto di accedere ai salotti buoni della finanza.

Per capire che cosa fare, il vicepresidente Expedito Netto viaggerà in diversi Paesi, tra cui Cina, Inghilterra, Giappone, Dubai, per conoscere quali normative siano state applicate all'estero sulle valute virtuali.

C'è però da dire che l'attuale presidente del Brasile non brilla certo per liberalità e progressismo, pertanto, è difficile credere che possa vedere di buon occhio Bitcoin e compagnia, come lo stesso presidente Usa Trump, che qualche settimana fa, con le sue dichiarazioni contro le valute virtuali, affondò l'intero comparto.