Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore ha protocollato una lettera all'amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio, in cui chiede la revoca della Delibera con cui si è approvata la Mozione a firma PD con cui si richiede di concedere la cittadinanza onoraria ai minori figli di genitori stranieri (Ius Culturae). Il MSFT si oppone con fermezza a tale scellerata decisione, una foglia di fico che nasconde il vero obbiettivo: realizzare lo Ius Soli prima dell'approvazione. La cittadinanza Italiana non si regala!

Di seguito il testo della lettera:

"Gent.ma Presidente del Consiglio Comunale,

Con la presente intendiamo segnalarLe la nostra assoluta contrarietà afferente la mozione in oggetto, che riteniamo improvvida e pretestuosa, avente il malcelato fine di aprire le porte al tanto auspicato "Ius Soli" di Boldriniana memoria.

Dobbiamo rilevare che tale iniziativa, siamo certi, produrrà ulteriori tensioni sociali e contribuirà ad aggravare

ulteriormente un clima già avvelenato da crisi, emarginazione e povertà e, di fatto, non favorirà una reale e

certamente auspicata inclusione.

La cittadinanza non si regala, la stessa dovrebbe essere concessa, come già avviene oggi, al compimento della maggiore età; siamo certi che i bambini, oggi resi cittadini italiani da grandi sapranno apprezzare il loro status di Italiani?

Tale scelta, calata dall'alto, di fatto non tiene conto delle loro reali aspettative, delle loro abitudini famigliari, dei loro convincimenti religiosi. E' inoltre giusto ricordare che i minori provenienti da qualsiasi parte del mondo, hanno oggi in Italia libero accesso senza alcuna discriminazione all'istruzione, alla salute, alla partecipazione alle attività culturali.

Al contrario, spesso sono proprio i cittadini Italiani ad essere discriminati nello stato sociale ovvero nella mancanza di asili nido, nella disincentivazione di fatto della natalità, nell'assegnazione di alloggi popolari e spesso inascoltati nelle loro richieste di maggiore sicurezza.

Siamo ben consapevoli che la totalità della Sinistra in modo strumentale, spesso sottace i diritti degli Italiani a favore di persone di altra nazionalità. Nello specifico, poi, la cittadinanza onoraria è un riconoscimento che va concesso ad un individuo che si rende artefice di atti straordinari strettamente connessi con la città, o comunque ritenuto ad essa legato per il suo impegno o per le sue opere a favore degli abitanti del Comune.

Risibili i tentativi dei Consiglieri proponenti tesi a minimizzare, quando affermano che la mozione non produce effetti giuridici (ovvio) ma certamente trattasi di un testo sottoposto al voto, teso ad indirizzare la politica dell'amministrazione comunale santantonese.

Per quanto sopra esposto,

CHIEDIAMO

che il prossimo Consiglio Comunale revochi la Delibera in oggetto - Mozione a sostegno del progetto di Legge "Ius Culturae" (Del. C.C. 46 del 22.10.2019) in quanto, seppur ammantata da ipocrita buonismo, persegue, invece, il raggiungimento di un obiettivo politico; la realizzazione, ante legge, dello Ius Soli".