Margot Robbie è stata scelta come protagonista femminile del prossimo film, il sesto, della saga dei Pirati dei Caraibi. Sì, va beh... ma Johnny Depp, alias Capitano Jack Sparrow, che cosa farà? Nulla.

La scelta della Disney è legata alle vicende personali di Depp e alla causa di divorzio che lo vede protagonista, dove la ex moglie lo aveva accusato di violenze domestiche. Ma la verità era l'esatto contrario. Così, Johnny Depp da cattivo è tornato ad essere buono e i fans hanno ripreso a pretendere che gli venga assegnato un ruolo anche nella prossima pellicola dei pirati più remunerativi della storia del cinema.

Possibile immaginare qualcun altro che interpreti il suo ruolo o che non sia presente Jack Sparrow in un film della saga? Per molti appassionati della serie è impossibile e, per questo, hanno avviato petizioni on line che hanno raccolto centinaia di migliaia di firme, minacciando di disertare il botteghino se non verranno ascoltati.





Walt Disney: We want JOHNNY DEPP back as CAPTAIN JACK SPARROW - Sign the Petition! https://t.co/VpaBxpjuWt via @UKChange — Chris Austen (@causten1974) June 29, 2020



Che cosa farà la Disney?