Attiva da oggi la nuova piattaforma “Sorveglianza Covid” predisposta dall’Asp Messina per tutti i Sindaci della provincia, in modo da fornire dati sempre aggiornati sul numero sia degli attuali positivi che dei nuovi contagiati del giorno: uno strumento – ha spiegato il Commissario straordinario Covid Alberto Firenze – all’avanguardia che permetterà ai primi cittadini di conoscere in tempo reale la situazione epidemiologica del loro territorio, predisponendo le misure adatte al contenimento della pandemia.

Il Sindaco Pippo Midili ha così aggiornato i dati di oggi: sulla scorta delle nuove modifiche e degli inserimenti e al momento nella città del Capo si registrano 792 positivi.

Nel dettaglio sono 536 i positivi al tampone molecolare e 256 i positivi al tampone rapido. Nella giornata di ieri sono stati processati 169 tamponi molecolari, 80 positivi, 81 con esiti negativo e 8 dubbi. I tamponi rapidi sono stati 236 di cui 228 negativi e 8 positivi.

Oggi invece 252 tamponi, dei quali 124 molecolari e 128 rapidi che saranno processati nei prossimi giorni. I tamponi sono stati eseguiti sia a persone già positive, sia a coloro che sono sottoposti al primo controllo.