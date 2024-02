The Beach Luxury Club e Cava, locali internazionali attivi in 4 diverse location in Italia e nel mondo (Santa Flavia - Palermo, Marina di Scarlino -Grosseto; Sharm El Sheikh - Egitto e Tulum - Messico) cercano nuovo personale. Per la stagione primavera estate 2024 e non solo. Ci sono infatti posizioni dedicate anche a cerca un impiego stabile, visto che sia The Beach Luxury Club sia Cava, a Sharm e Tulum, sono aperti 12 mesi all'anno.



Per questo è in programma un Recruiting Day. La data fissata è il il 5 marzo 2024 presso Domina Zagarella Sicily (via Nazionale 77, Santa Flavia - Palermo) .



I manager dell'azienda incontreranno i possibili candidati, per un colloquio conoscitivo, durante il Recruiting Day, dalle ore 10:00 alle ore 15. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo email: [email protected] oppure presentarsi il giorno del Recruiting, direttamente in struttura, con il proprio CV.



The Beach Luxury Club e Cava cercano figure sono molto diverse tra loro. I profili sono senz'altro interessanti sia per candidati con grande esperienza sia per i più giovani: Chef, Chef de partie, head of bar, barman; hostess/cashier; bar waiters; restaurant waiters.



𝐼𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑟𝑖𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑏𝑖 𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖, 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑖 903/77, 𝑒 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑙𝑒 𝑒𝑡𝑎̀, 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 215/03 𝑒 216/03.