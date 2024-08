Calciomercato Napoli, il borsino: Lukaku e McTominay alle visite! E si lavora ad altri due colpi

Prosegue il nostro racconto dell'estate del Napoli. Ieri c'è stata la giornata più attesa da tutti i tifosi. Il club partenopeo ha definito l'arrivo di Romelu Lukaku che oggi è arrivato a Roma per le visite mediche e poi incontrerà Aurelio De Laurentiis per la firma del contratto. Il Napoli però avrà un secondo giocatore alle visite mediche perché è atteso in Italia - probabilmente però domani - anche Scott McTominay: l'accordo con lo United è stato trovato a 30mln di euro più il 10% di rivendita ed il Napoli sta definendo rapidamente le ultime questione burocratiche per chiudere la doppia operazione al più presto e concentrarsi sulle altre urgenze.

Il mercato ormai viaggia indipendentemente da ciò che accadrà con Victor Osimhen ed in effetti, al momento, la situazione è tutta da chiarire: dopo le parole del suo agente di chiusura, gli ultimi rumors parlano di un'apertura all'Arabia, ma resiste anche il Chelsea che è pronto all'offerta anche se per i media inglesi è anche su Toney che ha un ingaggio nei nuovi parametri di spesa dei blues. Il Psg invece potrebbe presentarsi solo in chiusura di mercato con un'offerta al ribasso. Per Billy Gilmour il Napoli è intenzionato a chiudere - nonostante il gioco al rialzo del Brighton - , ma trattandosi a quel punto di quattro co-titolari di primo livello in organico, la priorità è tutta per McTominay e per il connazionale si attende evidentemente anche la certezza di incamerare qualcosa delle cessioni e della spesa per l'esterno destro perché è l'altra urgenza del club: al nome di Amar Dedic del Red Bull Salisburgo s'è aggiunto oggi quello di Junior Dina Ebimbe, classe 2000 dell'Eintracht, ma per entrambi parliamo di cifre superiori ai 15mln di euro. Per quest'ultimo c'è stata la prima proposta in prestito con diritto di riscatto, ma non dovrebbe bastare.

Proprio sul fronte cessioni al di là di Cheddira - passato all'Espanyol in prestito oneroso ed annunciato ieri - Gianluca Gaetano viaggia verso Cagliari: accordo per 6,5mln di euro, cifra non lontana da quella delle scorse settimane, ma con la novità dell'obbligo di riscatto e non del diritto. Per Folorunsho invece Napoli e Lazio sono ancora lontane sia sulla valutazione (il Napoli chiede 12mln), che sulla formula. Raffreddato anche l'addio di Mario Rui ai brasiliano del San Paolo mentre Zerbin passa al Monza in prestito oneroso.



Lukaku, finite le visite mediche: ora viaggia verso Napoli per la firma

Romelu Lukaku ha appena terminato le visite mediche a Villa Stuart. Arrivato a ora di pranzo, il bomber belga, futuro attaccante azzurro, ora è diretto a Napoli per la firma sul contratto. Con lui c'è anche il procuratore Federico Pastorello.

Si attende nelle prossime ore, magari già stasera o al massimo domani, l'annuncio ufficiale da parte del club di De Laurentiis. Conte potrà così avere a disposizione il suo bomber tanto atteso. Vedremo se sarà già disponibile per la gara di sabato al Maradona contro il Parma.



Dall'Inghilterra presentano McTominay: "Ecco i ruoli che ricoprirà a Napoli"

Carlo Iacomuzzi, esperto di calcio inglese, è intervenuto a Radio Marte: “Mctominay porta grande prestanza fisica, notevole personalità e forse anche una variabilità tattica interessante, perché può ricoprire due-tre posizioni in mezzo al campo. Con Conte troverà ulteriore miglioramento. Chi esce dalla mediana azzurra? Ci sono i dolorini, le espulsioni, si gioca in 16, ma c’è anche la possibilità di giocare con il centrocampo a tre, quindi non vedo problemi di alternanza tra i vari calciatori.

Lo scozzese sa giocare mediano, ma anche da mezz’ala, è molto bravo negli inserimenti, bravo in elevazione e ha grande tiro. Di certo ha grande esperienza e duttilità, è un giocatore davvero importante. Spero, inoltre, che il Napoli possa dare spazio a qualche giovane italiano: ce ne sono di bravi, basta andare a scovarli e avere il coraggio di lanciarli. L’acquisto di Lukaku? Conte gioca in una maniera precisa, vuole un attaccante di riferimento, che possa far salire la squadra: Big Rom è, in tal senso, il suo centravanti ideale".



Napoli, Lukaku ha superato le visite mediche: in serata la firma a Napoli

Il primo giorno napoletano di Lukaku sta arrivando nel momento clou: la firma sul contratto triennale che lo legherà agli azzurri fino al 2027. L'ultimo atto di una giornata italiana iniziata alle ore 11.45 con l'arrivo a Ciampino, e proseguita a Villa Stuart dove Big Rom ha superato le visite mediche di rito. Sempre con lui l'agente Federico Pastorello, che adesso lo sta accompagnando anche a Napoli: ad accoglierlo De Laurentiis. Con il numero uno del Napoli sistemerà la parte burocratica prima dell'annuncio ufficiale. La reunion con Antonio Conte è realtà. Al Chelsea andranno 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.

Dopo un corteggiamento durato per tutta l'estate, è stato decisivo uno degli ultimi blitz a Londra di Giovanni Manna , che è riuscito a strappare il sì definitivo al Chelsea. Per Lukaku si tratta di un ritorno in Italia, dopo che nella passata stagione aveva vestito la maglia della Roma con la quale ha messo a segno 21 gol in 47 partite, fornendo anche 3 assist . Ora la nuova avventura al Napoli, dove ad attenderlo c'è Antonio Conte , l'allenatore che più di tutti è riuscito a valorizzarlo nel corso della sua carriera.



L'Al-Ahli offre 120 mln a Osimhen: si cerca l'accordo. Il Napoli attende

Nel giorno delle visite mediche di Lukaku al Napoli, in casa azzurra si lavora alacremente per vendere Osimhen entro il gong del mercato. Il nigeriano, che spera di restare in Europa, avrebbe ammorbidito la sua posizione nei confronti dell'Ah Ahli. Gli arabi, che fanno sul serio, si sono seduti al tavolo con l'entourage dell'ex Lille per trovare un accordo: sul tavolo c'è una proposta da 30 milioni di euro a stagione per quattro anni. Una offerta importante che non potrà che far vacillare Osimhen. In corsa ricordiamo c'è sempre il Chelsea (i Blues però non vogliono spendere così tanto), decisamente più defilato invece il Psg.

L'Ah Ahli, che ha pronti da giorni pure 65 milioni di euro per il Napoli, ha intenzione di trattare ufficialmente con De Laurentiis solo aver trovato l'accordo definitivo con la punta. Il club azzurro, che ha già aperto a uno sconto rispetto alla clausola da 120 milioni di euro, cercherà comunque di non incassare meno di 80 milioni di euro. Sono ore caldissime: molto dipenderà dalla scelta dello stesso Osimhen che poco a poco si sta convincendo a trasferirsi nel campionato saudita.