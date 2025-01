La recente visita di John Elkann, presidente di Stellantis, a Donald Trump ha catalizzato l’attenzione internazionale sul futuro della casa automobilistica. Stellantis, nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA Group, ha annunciato nuovi e significativi investimenti negli Stati Uniti, una mossa che segna un cambio di marcia dopo anni di strategie più prudenti sotto l’amministrazione Biden. Questo sviluppo non solo rafforza la posizione dell’azienda nel mercato nordamericano, ma evidenzia anche un’importante svolta nelle relazioni tra politica e industria automobilistica.

Stellantis ha già una presenza significativa negli USA, con circa 66.000 dipendenti, 12 stabilimenti per l’assemblaggio, sei dedicati ai motori, tre per la trasmissione e sette per la lavorazione meccanica. La decisione di aumentare gli investimenti arriva in un momento di opportunità legato alla politica “pro-business” di Trump, che durante la sua campagna elettorale ha promesso di proteggere l’industria automobilistica americana, ipotizzando dazi fino al 500% sulle auto prodotte all’estero.

Questa prospettiva potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per Stellantis, che si posiziona come uno dei primi grandi costruttori del settore a prendere l’iniziativa in risposta alle nuove dinamiche politiche. L’azienda prevede di sbloccare miliardi di dollari di investimenti che erano rimasti in sospeso durante l’era Biden, aprendo una nuova stagione di relazioni con i sindacati e la nuova amministrazione americana.

Se da un lato la strategia negli USA rappresenta un passo avanti per Stellantis, dall’altro suscita preoccupazioni tra i lavoratori e i sindacati italiani. In Italia, dove Stellantis ha radici profonde, gli investimenti promessi appaiono insufficienti e i lavoratori di molti stabilimenti continuano a fare i conti con la cassa integrazione. Samuele Lodi, segretario nazionale della Fiom Cgil, ha espresso critiche dure, sottolineando come, mentre Elkann incontra Trump, il governo italiano non abbia ancora convocato le parti sociali a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell’automotive nel Paese.

Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, ha invece auspicato che l’impegno di Stellantis negli Stati Uniti venga replicato anche in Europa e in Italia. In particolare, ha sollecitato un maggiore focus sulla produzione Maserati e sulla gigafactory di Termoli, progetti che potrebbero rilanciare l’occupazione e l’innovazione tecnologica nel settore.

L’incontro tra Elkann e Trump avviene in un momento cruciale per l’industria automobilistica americana, con Detroit al centro delle promesse elettorali dell’ex presidente. Trump ha più volte accusato l’amministrazione Biden di aver danneggiato l’industria automobilistica e ha promesso di difenderla con misure protezionistiche. Questo approccio potrebbe favorire aziende come Stellantis, che già operano su larga scala negli Stati Uniti, incentivandole a espandere ulteriormente la propria presenza.

Mentre Stellantis guarda con ottimismo al mercato statunitense, resta da vedere come questa strategia influirà sul panorama europeo e italiano. La spinta verso gli Stati Uniti potrebbe rappresentare un modello per futuri investimenti anche al di qua dell’Atlantico, ma la mancanza di un piano chiaro per il mercato europeo rischia di alimentare ulteriori tensioni sociali e politiche.

La sfida per Stellantis sarà trovare un equilibrio tra l’espansione negli Stati Uniti e la necessità di sostenere le proprie radici europee. Solo il tempo dirà se questa strategia si tradurrà in un successo globale o se finirà per approfondire le divisioni tra i diversi mercati in cui opera. Nel frattempo, sindacati e governi osservano con attenzione, pronti a rivendicare un ruolo centrale per i lavoratori e le comunità locali nel futuro dell’automotive.