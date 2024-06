Un’annata balorda quella appena passata. Un 10mo posto dopo lo storico scudetto di due anni fa, che toglie anche qualsiasi speranza europea al nostro Napoli. Il presente si chiama Antonio Conte. Tecnico con un passato vincente nella Juventus e nell’Inter, bene anche in Inghilterra, col Chelsea. È lui il nuovo Messia del Napoli. De Laurentiis gli ha dato “carta bianca” per poter ambire a un Napoli vincente e convincente.

Per quanto concerne il prossimo anno, che inizia per gli azzurri, già ad Agosto, con la Coppa Italia, l’obiettivo primario è rientrare in Europa. Possibilmente in Champions League, anche se non è semplice. Finora, ma siamo solo all’inizio, si è comprato solo un giocatore, ossia Rafa Marin, proveniente dal Real Madrid. Un difensore, dicono, molto atletico e bravo. Staremo a vedere.

Di Lorenzo, invece, ha chiesto di andarsene, lo stesso lo staff di Kvara. Ma per Antonio Conte, entrambi sono incedibili. Osimhen, invece, è sul mercato, ma finora, nessuna squadra europea è disposta a pagare la clausola di 130 milioni di euro. Forse in Arabia qualche società molto ricca sarebbe disposta, ma il sogno del nigeriano sarebbe la Premier League.

Staremo a vedere.