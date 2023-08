AIFF 11 - Premiazione Made in Campania, verso un weekend di cosplayer e cinema Mentre ci si avvia alle giornate conclusive di questa undicesima edizione dell’Ariano International Film Festival, il weekend si è inaugurato con la premiazione dei cortometraggi Made in Campania. 7 titoli si sono contesi il riconoscimento, consegnato nella serata di venerdì 4 agosto all’Auditorium Comunale Lina Wertmüller.

La sesta giornata si aprirà con un nuovo imperdibile workshop, dal titolo “Un viaggio attraverso la cinematografia”, in programma alle ore 10, presso la sala del Palazzo degli Uffici. Sarà il romano Roberto Girometti, noto direttore della fotografia, sceneggiatore, regista e critico cinematografico, a curarne ogni aspetto e a condurre il pubblico alla scoperta della Settima Arte.

Il pomeriggio vedrà invece l’attesissimo ritorno dei Robottoni di Wasama Creative Factory, che sfileranno per le vie del centro di Ariano Irpino e della Villa comunale, affiancati dal Team Avengers. I celebri cosplayer sbarcano nella kermesse campana, direttamente dal Super Hero Show on Tour. Appuntamento alle ore 17, per vederli sfoggiare i loro incredibili e ricchissimi costumi, che vi lasceranno a bocca aperta.

A seguire, alle ore 18,00, presso l’atrio del Palazzo degli Uffici, si terrà la conferenza stampa del film "Tic Toc", dove saranno presenti alcuni protagonisti del cast, come Eva Henger, Valentino Marini e il produttore Massimiliano Caroletti, che risponderanno alle domande del pubblico presente.

Giochi di illusionismo precederanno l’evento conclusivo della serata: alle ore 19, sempre alla Villa comunale/Pietro Paolo Parzanese, il giovanissimo Max Magicyan saprà intrattenere con le sue abilità e il suo cubo di Rubik tutti i curiosi e gli appassionati. Infine, alle ore 21, l’Auditorium Comunale Lina Wertmlüler accoglierà gli spettatori dell’attesa pellicola "Tic Toc", accompagnata per l’occasione dai protagonisti Eva Henger e Valentino Marini, e dal produttore Massimiliano Caroletti. Un dibattito con gli ospiti seguirà la proiezione.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.