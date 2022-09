Per il dj producer romagnolo Mitch B. l'autunno 2022 è ricco di musica e party. L'1 ottobre è al BBK di Punta Marina (RA), il 2 ottobre si sposta al al Giradischi di Faenza (RA), dove è resident ogni domenica.

Tra le sue produzioni spicca poi una nuova versione tutta da ballare di "Restless" di Neja, una delle più grandi hit dance italiana di sempre. La voce è quella originale di Neja, mentre Mitch B. ha collaborato in questo nuovo progetto con Marcello Mazzoli e Zen. Come sempre quando rielabora un brano del passato, Mitch B. sa come renderlo decisamente attuale e perfetto per i dancefloor di oggi, senza stravolgerlo… sembra facile, ma non lo è. Affatto...

L'8 ottobre è poi per Mitch B. in programma una serata particolare, al Fellini Scalino Cinque di Ravenna: qui è console con diversi artisti internazionali. Il primo è OldManSay, italiano, da sempre protagonista ad Ibiza (Jockey Club, Hard Rock Hotel, Splash, 9Ninth roof-top,Sa Punta e Coco Beach). Con loro ci sono le Lunnas: a soli 22 anni sono parte della scena musicale di Ibiza, al Vintage al Lio, al Destino, al Pacha con il loro party Lunnatica... E che combina Mitch B. nel resto del mese di ottobre? Il 15 è al White di Cervia, dal 19 al 22 è all'Amsterdam Dance Event, il 28 al Grace di Arezzo ed il 29 torna al White di Cervia.



Mitch B., Marcello Mazzoli, Zen "Resteless" Feat. Neja

https://open.spotify.com/track/09cL5CYHckDclZbUuhqvVK?si=52e01419988f4173