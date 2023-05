Dopo l'opening party di #Costez Summer Club - Telgate (BG) a fine maggio, giugno inizia con il ritmo giusto. Tra l'altro, come chi frequenta il club sa bene, l'area estiva di #Costez Summer Club è in gran parte al coperto, oltre che fresca, ovviamente. Il lungo weekend dell'1 giugno inizia appunto la sera dell'1/6 col il groove irresistibile di Gasolina, scatenato party hip hop, reggaeton e urban.



E che succede venerdì 2 giugno? Il sound è quello di Samuele Brignoccolo (nella foto). Content creator, dj e produttore, su TikTok conta circa un milione di follower. Grazie ai suoi mix e mashup ha raggiunto numerosi traguardi, creando vari trend diventati poi virali nella piattaforma anche a livello internazionale. I suoi mash up sono spesso usati dai più famosi Creator a livello mondiale. Samuele Brignoccolo è stato inserito nella classifica degli artisti più popolari su TikTok, raggiungendo la quinta posizione. La sua formazione musicale inizia molto presto, infatti all'eta di 6 anni comincia a muovere i primi passi sulla batteria, decidendo successivamente di iscriversi alla scuola di musica del suo paese che frequenterà fino ai 15 anni. All'età di 16 anni si appassiona della musica elettronica e della scena Clubbing in Italia, intraprendendo un nuovo percorso di formazione... ed è oggi si esibisce in mezzo mondo, a ritmo di House, Tribal House e Moombahton.



Altro party da non perdere sabato 3 giugno. In console c'è l'Official #Costez Team, ovvero una squadra di professionisti scatenati capaci di far divertire chiunque.



Riassumendo, per vivere una esplosiva primavera / estate '23 tra sorrisi e musica che mette energia basta far tappa al #Costez ogni venerdì e sabato notte, quando la musica e le voci fanno scatenare il dancefloor. Ballerine, ballerini e performer dj fanno il resto. Si balla da mezzanotte alle 4 del mattino. E come sarà l'estate '23? Tutta da vivere, è ovvio... ed è pure un'estate piena di ritmo.



//



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione

//